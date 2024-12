De ce spune Remus Ștefureac (INSCOP) că turul 2 al prezidențialelor este un referendum

Citește și - Studiile INSCOP au prezis ascensiunea discursului suveranist încă din 2022. Remus Ștefureac, explicații/ video

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a explicat de ce turul 2 al alegerilor prezidențiale, din 8 decembrie, este ca un referendum.

”ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN 8 DECEMBRIE SUNT UN REFERENDUM

Cei doi candidați calificati în turul doi au luat împreuna, in turul 1, doar 41% din voturi! 59% au vrut altceva. Ceea ce inseamnă că ambii reprezintă de fapt niște minorități politice. Din acest motiv, turul 2 incepe de la zero, chiar daca circulă deja unele simulări de vot.

Am făcut și noi, însă nu sunt relevante acum și din acest motiv nu le vom publica. In turul 2, pe fondul dinamicii fără precedent a opiniei publice, se va produce o polarizare completa a societatii in care cel mai mult va conta mobilizarea la vot si prezenta care poate fi una record, posibil in zona pocentului de 64% înregistrat în 2014 (finala Klaus Iohannis, Victor Ponta).

Aceasta campanie va fi castigata de "partida euroatlantica" doar daca va fi o campanie a societatii, a majoritatii moderate, rezonabile a romanilor, fara isteriile unei minoritati politice. Va fi o campanie în care candidata nu va trebui sa fie in vitrina, ci pe fundal, pentru ca miza mentinerii cursului euroatlanic al tarii este mult deasupra figurii unui candidat sau altul, este un punct de inflexiune in istoria noastra.

Culmea, desi este cel mai personalizat tip de scrutin electoral, la alegerile prezidentiale din 8 decembrie va castiga ”partida euroatlantica” daca vom vota in primul rand pentru o idee, pentru o tema, pentru un curs istoric occidental al acestei tari si nu pentru un candidat.

Va fi ca un vot la REFERENDUM ISTORIC: DA pentru Romania puternica euroatlantica sau NU pentru o astfel de Românie, cu toate consecintele: o usa larg deschisa saraciei, o predare in mainile artizanilor razboiului, o aruncare a Romaniei intr-o periferie irelevanta. PS.: Sper ca partidele traditionale să înțeleaga că dacă vor să supraviețuiască, ”business as usual” nu mai merge”, a transmis Remus Ștefureac, pe o rețea socială.

