Studiile INSCOP au prezis ascensiunea discursului suveranist încă din 2022. Remus Ștefureac, explicații/ video

Remus Ștefureac, Directorul INSCOP, a vorbit despre criticile aduse institutelor de sondare după turul I al alegerilor prezidențiale. Acesta a menționat că studiile realizate încă din 2022 arătau ascensiunea unui curent de opinie suveranist. Aceste studii, deși publicate și accesibile, au fost întâmpinate cu îngrijorare și reproșuri.

„Au fost acuzații, nemulțumiri, reproșuri la adresa institutelor de sondare a opiniei publice după turul I. Am văzut o postare în care arătați încă din 2022 că există un curent de opinie care s-ar putea manifesta în sensul pe care l-am văzut la alegerile prezidențiale, turul I.”, a spus Val Vâlcu.

„Da, așa este. La vremea respectivă noi am făcut mai multe studii, le-am publicat. Au fost patru studii ample în cadrul unui proiect de cercetare dedicat ascensiunii atitudinilor extreme în contextul erei dezinformării. La acea vreme, studiile noastre nu au fost ușor primite. Au fost publice studiile - pot fi regăsite și acum și consultate - au fost receptate cu îngrijorare. Am primit și reproșuri, la acea vreme, că am încuraja nu știu ce curente. Atitudinea struțului cred că nu ajută pe nimeni. De la acel moment se vedea destul de clar un potențial al acestui bazin de aproximativ 30%. Am vorbit despre acest lucru la începutul anului. În octombrie am făcut o simulare pe care, de asemenea, am publicat-o, cu partidele cu profil suveranist care se duceau la acest procent.

Alegerile prezidențiale ne-au arătat un 35% suma voturilor pentru candidații care au un astfel de discurs. În sine, o surpriză strategică nu este. Sigur, a fost o surpriză numele care, până la urmă, a captat cele mai multe voturi din interiorul acestui bazin.”, a spus Remus Ştefureac.

„Nu spun că nu pot fi făcute erori"

Val Vâlcu și Remus Ștefureac au vorbit despre lipsa de încredere a publicului în proiecțiile realizate de institutele de sondare. Directorul INSCOP a criticat abordările anumitor institute.

„Am întrebat pentru că nu prea mai are lumea încredere în proiecțiile institutelor de sondare.”, a spus Val Vâlcu.

„Sigur, acum depinde. Sunt într-o postură în care aș prefera să nu mă mai regăsesc, în care sunt nevoit să vorbesc despre institute care, da, poate și-au bătut joc puțin de meserie, inclusiv cu 3 zile înainte de alegerile prezidențiale, inclusiv cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, cu scoruri absolut halucinante, aproape aceleași institute, nu e rolul meu să nominalizeze. Nu spun că nu pot fi făcute erori, evident că se fac erori, evident că e o dinamică.

De exemplu, Călin Georgescu, la începutul campaniei nu apărea, nu exista pentru că realmente nu exista. Nu exista nici în social media, de abia apărea, nu exista nici în spațiul public sub nicio formă și atunci nu avea cum să fie foarte sus. Toate analizele care au fost făcute de alți specialiști, apropo de rostogolirea campaniei domniei sale pe social media, arată că el s-a concentrat în ultimele două săptămâni, cu precădere în ultima săptămână și cu o accelerație absolut fantastică în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, ziua votului, unde domnul Călin Georgescu a dominat de departe spațiul de comunicare politică. E realitatea demonstrată pe cifre, le-am și publicat.", a spus Remus Ştefureac la DC News.

