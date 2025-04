Cele trei băuturi pe care neurologii recomandă să le eviți pentru a-ți proteja creierul

Este vorba despre Cola light, care deși conține mai puțin zahăr, poate crește riscul de demență și accident vascular cerebral din cauza îndulcitorilor artificiali. Sucurile de fructe favorizează îmbătrânirea creierului și dezvoltarea Alzheimerului din cauza zaharurilor adăugate. În ceea ce privește vinul, deși se consideră benefic în cantități mici, consumul regulat poate reduce volumul cerebral, afectând cogniția. Alegerea unei diete echilibrate este esențială pentru sănătatea cerebrală, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

De ce nu ar trebui să consumi vin

Efecte asupra sănătății

Consumul excesiv de vin sau alte băuturi alcoolice poate duce la leziuni ale ficatului. Ficatul are rolul de a metaboliza alcoolul, iar consumul frecvent sau în cantități mari poate duce la acumularea de toxine și grăsimi în ficat, provocând condiții precum steatoza hepatică (ficat gras), hepatita alcoolică sau ciroza.

Studiile au arătat că alcoolul este un factor de risc pentru mai multe tipuri de cancer. De exemplu, consumul de alcool a fost legat de un risc mai mare de cancer la sân, esofag, ficat, colon și gură. Alcoolul poate modifica ADN-ul și poate favoriza apariția celulelor canceroase.

Deși unele studii sugerează că un consum moderat de vin roșu poate oferi protecție cardiovasculară datorită conținutului de antioxidanți (polifenoli), consumul excesiv de alcool este asociat cu un risc crescut de hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă, aritmii și accident vascular cerebral.

Dependența de alcool

Consumul regulat de alcool poate duce la dezvoltarea dependenței de alcool, cunoscută și sub numele de alcoolism. Aceasta este o afecțiune cronică în care o persoană pierde controlul asupra consumului de alcool, simțind nevoia de a bea tot mai mult pentru a obține aceleași efecte. Alcoolismul poate avea un impact devastator asupra vieții sociale, familiale și profesionale, ducând la conflicte interpersonale, pierderea locului de muncă și deteriorarea sănătății mentale și fizice.

Efecte asupra creierului

Alcoolul afectează sistemul nervos central, având un impact semnificativ asupra creierului. La început, alcoolul poate induce o senzație de relaxare și eliberare de inhibiții, dar pe măsură ce consumul crește, pot apărea probleme de coordonare, de memorie și de concentrare. Alcoolul poate afecta neurotransmițătorii din creier, ceea ce poate duce la dificultăți în procesarea informațiilor și la instabilitate emoțională. Consumul cronic de alcool poate contribui la deteriorarea structurii creierului și poate duce la afecțiuni cognitive pe termen lung, cum ar fi demența alcoolică.

Probleme de greutate și metabolism

Vinul și alte băuturi alcoolice conțin calorii, iar consumul excesiv poate duce la creșterea în greutate. Un pahar de vin poate conține aproximativ 100-150 de calorii, iar consumul frecvent poate contribui semnificativ la acumularea de kilograme în plus. De asemenea, alcoolul are un efect asupra metabolismului, încetinind procesul de ardere a grăsimilor și favorizând stocarea acestora. În plus, alcoolul poate crește pofta de mâncare și poate duce la alegeri alimentare nesănătoase.



Stări de anxietate și depresie

Deși poate părea că alcoolul ajută la relaxare și reduce temporar stresul, consumul excesiv sau regulat poate avea efecte contrare pe termen lung. Alcoolul poate agrava simptomele de anxietate și depresie, deoarece interferează cu echilibrul chimic al creierului. În plus, atunci când efectele alcoolului dispar, persoana poate experimenta o serie de stări negative, ceea ce poate duce la o spirala vicioasă în care alcoolul este folosit pentru a face față stresului, dar de fapt agravează problema. De asemenea, alcoolul afectează calitatea somnului, ceea ce poate contribui la oboseală cronică și la o stare generală de epuizare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News