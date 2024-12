”Stop joc și o luăm de la capăt”. Situația în care se află astăzi România. Zegrean: Cine își ia răspunderea să declare că nu se mai țin alegerile duminică?

Întrebat de DC NEWS ce mai poate face CCR acum, cu doar câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, în contextul desecretizării documentelor din CSAT, fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a explicat că cel mai probabil nu se va întâmpla nimic, iar alegerile de duminică se vor ține pentru că "nimeni nu ar putea să își asume acum" anularea turului I din moment ce el a fost validat luni, iar votul în diaspora ar trebui să înceapă mâine, 6 decembrie.

"CCR nu prea mai are ce să facă pentru că decizia de validare a primului tur a fost dată. S-a dat decizie luni, nu au stat să aștepte rezultatul de la CSAT. S-a spus că ei au propus să se numere numai voturile din țară, nu e adevărat lucrul acesta, toate trebuiau numărate și a și început renumărarea din străinătate, dar s-au oprit, au zis "gata, ajunge, mergem mai departe, turul 2 este acesta". Acum ce să mai facă? Ei nu pot reveni asupra deciziei", ne-a spus Augustin Zegrean.

Argumentele deciziei CCR

Întrebat dacă CCR a validat primul tur al alegerilor prezidențiale doar pe baza renumărării voturilor sau dacă există posibilitatea ca membrii Curții să fi avut și alte informații precum sunt cele desecretizate acum, Augustin Zegrean a declarat: "Nu cred că au avut pentru că ei nu primesc documente secrete sau, mă rog, președintele primește, eu în timp ce eram președinte al CCR mai primeam câte o informare, dar nu din astea importante, din alea care nu priveau pe nimeni, nu scria acolo pe plic "strict secret, a se restitui după citire", deci nu știu ce să zic, nu cred chestia asta. Ce știau, ce nu știau, cert e că ei au spus, și eu îi cred când spun asta, că în urma renumărării voturilor din țară nu au existat modificări esențiale care să fi influențat rezultatul alegerilor sau ordinea pe buletinul de vot.

Poate dacă astăzi ar fi dat decizia... dar luni toată lumea stătea cu ochii pe ei neapărat să dea decizia. Au fost forțați de toată țara să dea decizia luni. A fost o tensiune formidabilă, toată lumea stătea cu gura căscată și aștepta decizia Curții. (...) Nu era nicio dramă dacă se amâna cu o săptămână sau două alegerile. Ce rău ar fi putut fi? Niciunul. Avem președinte, avem Parlament, toți sunt în funcție pentru că în Constituție scrie că președintele își exercită mandatul până la depunerea jurământului de către noul președinte. Parlamentul își exercită mandatul până la constituirea legală a noului Parlament, Guvernul rămâne în funcție până la depunerea jurământului de către noul Guvern, deci nu rămânem cu picioarele în apă, rămân toate la locurile lor. Dar s-a făcut o presiune formidabilă pe ei să dea decizia luni și acum nu le place că au luat-o".

Posibilitatea anulării turului 2 al alegerilor prezidențiale

Despre posibilitatea ca CCR să invalideze turul doi al alegerilor, în cazul în care duminică acesta este câștigat de Călin Georgescu sau dacă îi poate invalida candidatura, Augustin Zegrean a explicat: "Da, poate, pentru că și turul doi trebuie validat de CCR. Poate fi invalidat dacă sunt motive. Candidatura nu o contestă nimeni, nu vedeți că nu o contestă nimeni? Știți pe cineva care să fi contestat candidatura dumnealui? Se ia cineva după ce se spune la televizor? Trebuie dovedite lucrurile".

Cât despre cum s-a ajuns ca Georgescu să nu fie în situația Dianei Șoșoacă a cărei candidatură la prezidențiale fusese invalidată de CCR, fostul președinte al Curții Constituționale a României a spus: "Nu știu, mă mir și eu. Nu l-a băgat nimeni în seamă? Serviciile nu au știut? Asta nu se întâmplă de ieri, povestea asta cu atacul teribil asupra României, se întâmplă demult. Serviciile nu au știut? E o lipsă de cooperare între instituții, am tot spus și am scris în decizii ale Curții că instituțiile statului trebuie să coopereze în mod loial între ele. Dar cine ține seama? Nu știu care instituție e vinovată, habar nu am, dar nu poți nici așa să vii să spui la televizor că a fost un atac cibernetic teribil asupra României și că de aceea domnul acesta a ajuns în turul doi și să îl dea afară astăzi, după ce alaltăieri ai validat mandatul. Păi ori suntem țară și facem lucrurile ca lumea, ori suntem un teritoriu populat".

Augustin Zegrean: Dacă se anulează turul 2 trebuie luat totul de la capăt

"Deci până la terminarea turului 2 nu se mai poate schimba nimic?", l-am întrebat pe Augustin Zegrean.

"Orice pot face, cum au făcut până acum orice le-a trecut prin minte pot face și acum, dar nu le recomand. Cine își ia răspunderea să declare că nu se mai țin alegerile duminică? Ele sunt în desfășurare. Probabil că sunt soluții, dar prin legi eu nu găsesc soluții la situația în care suntem", a răspuns acesta,

"Dar după turul 2 ar fi soluții în lege în cazul în care se demonstrează anumite lucruri?", l-am întrebat pe Augustin Zegrean.

"Da, turul 2 poate fi din nou pus sub semnul îndoielii, dar cineva trebuie să sesizeze Curtea, cu probe, nu cu vorbe. Dacă se anulează turul 2 trebuie luat totul de la capăt, cum spun sportivii: Stop joc și o luăm de la capăt", a spus Augustin Zegrean, explicând că în cazul anulării turului 2 al alegerilor va trebuie să fie organizat din nou atât turul 1 al prezidențialelor, cât și turul 2.

