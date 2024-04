O stradă din Cluj a luat-o la vale. A fost declarată stare de urgență

O alunecare de pământ a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe o stradă din Cluj-Napoca, iar în urma acestei situații a fost decretată stare de urgență, iar accesul auto pe strada Uliului a fost închis, partea pe coborâre fiind afectată, în timp ce pe partea de urcare a străzii sunt mai multe locuințe care ar putea avea rămâne fără utilități, precum apă și gaze.

Potrivit lui Emil Boc, primarul Clujului, se încearcă rezolvarea acestei situații deloc plăcute pentru locuitorii afectați de alunecarea de teren.

”Încă de la începutul săptămânii trecute, ce am constatat că apar probleme și fisuri în stradă, am dispus monitorizarea 24 de ore din 24 de ore, iar pe măsură ce starea s-a agravat am dispus sistarea circulației și asigurarea permanenței cu Poliția Locală și de căutarea imediată de soluții.

Se face expertiza tehnică a stabili din ce cauză și ce soluție trebuie aplicată. Din păcate, aceasta este situația la Cluj, în toate dealurile avem probleme cu alunecări de teren. (...)

Acesta este Clujul, ne bucurăm că îl avem, dar sunt și soluții tehnice să rezolvăm problema. Repet, expertiza ne va spune din ce cauză și ce soluție să găsim. (...)

Prin Comitetul Județean de Urgență am declarat stare de alertă (…) Important este că avem o soluție, nu este ideală, nu ne bucurăm că oamenii trebuie să facă un tur ca să ajungă acasă, dar acest lucru este ceea ce s-a putut face omenește posibil ca oamenii să aibă alternative. Vom grăbi expertiza în limitele legii și de asemenea intervenția pe lucrări”, a declarat Emil Boc la începutul ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Instituția Prefectului Cluj, stare de alertă pentru strada Uliului

”Conform Notei Tehnice de Constatare nr. 290 / 27.04.2024 privind rezistența mecanică și de stabilitate, s-a constatat că alunecările de teren de tip retrogresiv, rapid nu pun în pericol, până la acest moment, construcțiile din aval de drum, dar există riscul ca rețelele edilitare să fie afectate”, se arată într-un comunicat al Instituției Prefectului Județul Cluj.

”În baza Acordului pentru declararea stării de alertă emis de prefectul județului Cluj, doamna Irina Munteanu, în conformitate cu legislația existentă, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Cluj-Napoca a emis Hotărârea nr. 8 din 27.04.2024, care prevede următoarele:

Art. 1 Declararea stării de alerta pe strada Uliului în zona afectată de alunecări de teren;

Art. 2 Închiderea circulației auto pe str. Uliului pe tronsonul afectat de alunecarea de teren;

Art. 3 Semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate de alunecarea de teren;

Art. 4 Asigurarea permanenței cu echipaje ale poliției locale;

Art. 5 Identificarea unor rute alternative de acces. În situația în care soluția identificată presupune realizarea unor lucrări de amenajare, se mandatează RADP să intervină în regim de urgență pentru amenajarea acesteia pe raza municipiului, cu asigurarea de resurse financiare în vederea implementării acestor lucrări;

Art. 6 În situația în care ruta alternativă identificată depășește raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca, va fi sesizat în regim de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență”, potrivit Instituției Prefectului Județul Cluj.

