Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost împușcat/ Imagini cu bărbatul reținut

UPDATE: Robert Fico se află în stare gravă. Este operat, în acest moment, potrivit Digi 24.

UPDATE: "Robert Fico a fost împușcat astăzi de mai multe ori și în prezent se află în stare gravă. În acest moment, este transportat cu elicopterul la Banská Bystrica, deoarece ar dura prea mult să ajungă la Bratislava din cauza necesității unei proceduri urgente. Următoarele câteva ore vor fi decisive", este mesajul postat pe pagina de Facebook a premierului slovac.

UPDATE: Un bărbat în vârstă de 60 de ani l-ar fi strigat pe nume pe premierul slovac, atunci când urma să intre în casa de cultură şi, în momentul în care s-a întors, a tras 4-5 focuri de armă, informează Digi 24. Două l-ar fi nimerit.

UPDATE: "Șocat să aflu de faptul că Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat. Îi doresc însănătoșire completă și rapidă. Condamn cu fermitate astfel de acte extremiste, care amenință valorile noastre europene fundamentale", transmis președintele Klaus Iohannis.

O persoană a fost reținută după ce premierul slovac a fost împușcat. Iată imaginile:

UPDATE: Este vorba despre o tentativă de asasinat.

UPDATE: Un martor al Reuters a declarat că a auzit mai multe focuri de armă și că a văzut un bărbat care era reținut de poliție. Martorul a mai declarat că a văzut agenți de securitate împingând pe cineva într-o mașină și plecând. Biroul guvernamental nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

UPDATE: Patru focuri de armă ar fi fost trase, dintre care un glonț l-ar fi lovit pe premierul Fico în abdomen, relatează televiziunea TA3, citată de Reuters.

UPDATE: Robert Fico ar fi fost nimerit de 2 sau 3 gloanțe, în timp ce se afla în mulțime, în fata Casei de Cultură din orașușl Handlova, unde urma să aibă loc o ședință de guvern, informează Digi 24, citând presa slovacă. Politicianul ar fi ieșit să salute oamenii strânși în fața clădirii, când a avut loc atacul.

