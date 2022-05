Abordare alternativă pentru obezitate descoperită de cercetătorii americani. Dieta care ține la distanță senzația de foame: așa funcționează

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 50% dintre adulți și 30% dintre copiii și adolescenții din lume suferă de supraponderalitate sau obezitate. În ultimii treizeci de ani incidența primului a crescut cu 30%, în timp ce cea a celui din urmă cu 60%.

Până acum, programele de intervenție în stilul de viață pentru pierderea în greutate, care includ numărarea caloriilor, au fost tratamentele standard pentru acești indivizi. Cu toate acestea, nu toți pacienții răspund la aceste intervenții și cei mai mulți dintre ei își recapătă greutatea pierdută imediat după tratament, potrivit Today.

Și, din această cauză, menținerea pierderii în greutate continuă să fie una dintre cele mai mari provocări din această industrie. În acest sens, cercetătorii de la Universitatea din Californiadin San Diego au dezvoltat o abordare alternativă care sa dovedit foarte eficientă în abordarea acestei nevoi clinice.

„Datele noastre – au spus cercetătorii – sugerează că programul ROC pe care l-am conceput este fezabil, acceptabil și arată rezultate pozitive inițiale în rândul adulților, precum și în rândul copiilor cu supraponderali sau obezitate”. Studiul a fost publicat în revista științifică JAMA Network Open.

Tratamente standard de slăbit și efectul yo-yo

Tratamentele standard pentru adulții supraponderali sau obezi sunt scăderea în greutate comportamentală (BWL) sau programele de intervenție în stilul de viață. Cu toate acestea, studiile arată că astfel de intervenții sunt eficiente, pe de o parte, în pierderea moderată în greutate, dar nu reușesc, pe de altă parte, să prevină recuperarea substanțială după terminarea intervenției (efectul tipic yo-yo).

Urmărirea ciclic de diete hipocalorice foarte restrictive, alternarea lor cu perioade de regim „normal” și necontrolat, duce, de fapt, la scăderea și creșterea greutății: în practică, urci și cobori, la fel ca un yo-yo.

Teoria susceptibilității comportamentale

Prin teoria susceptibilității comportamentale (BTS), cercetătorii au explicat modul în care acești factori moșteniți genetic interacționează cu mediul alimentar, ducând la supraalimentare și, astfel, la creșterea în greutate.

BST se concentrează pe două aspecte importante ale apetitului: inițierea reactivității la alimente (RR) și compensarea alimentației determinată de sațietate (SR).

Datele sugerează că atât reactivitatea alimentară, cât și reactivitatea la sațietate sunt foarte ereditare și că aceste trăsături sunt modelate de factori de mediu și individuali. Având în vedere acest lucru, cercetătorii au dezvoltat un nou program de tratament pentru obezitate și exces de greutate bazat pe susceptibilitatea comportamentală care vizează atât FR cât şi SR.

Se numește „Intervenție de reglare a semnalului („Regulament of Cues ”sau ROC) și folosește psihoeducația și învățarea experiențială pentru a promova managementul acestor trăsături apetitive.

„Există indivizi care sunt foarte sensibili la mâncare. Adică nu pot rezista la mâncare și/sau nu se pot opri să se gândească la mâncare. Abilitățile comportamentale de scădere în greutate nu sunt suficiente pentru acești indivizi, așa că am conceput o abordare alternativă pentru a aborda acest aspect clinic. nevoie”, a spus primul autor Kerri N. Boutelle, profesor UC San Diego la Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science și Departamentul de Pediatrie al Școlii de Medicină.

Obezitatea sub control cu ​​dieta centenarului

Pentru pacienții obezi și supraponderali, Fundația Valter Longo Onlus a întocmit ghiduri valoroase bazate pe Dieta pentru longevitate și bazându-se pe regulile de aur ale tabelului centenarilor și a celor mai longevivi bătrâni. Să vedem care sunt:

Adoptă o dietă 100% vegetală (sau aproape), prin urmare cu o prevalență de leguminoase, legume, fructe și pește (de 2 sau 3 ori pe săptămână). Undă verde și pentru uleiul de măsline extravirgin, pentru a fi consumat în cantități relativ mari, de la 50 la 100 ml pe zi.

Mănâncă mai mult, dar mai bine: consumă porții bogate de carbohidrați complecși (rosii, broccoli, morcovi, leguminoase etc.) combinați cu fasole, năut, mazăre, ca sursă principală de proteine.

Minimizați grăsimile hidrogenate și trans și zaharurile simple: interziceți produsele industriale și ambalate și, în general, alimentele bogate în zaharuri simple, favorizând alimentele bogate în grăsimi nesaturate, precum somonul, nucile, migdalele, alunele și sărace în grăsimi hidrogenate.

Mănâncă două mese și o gustare pe zi: Se recomandă un plan alimentar 2 + 1 pentru menținerea sau reducerea greutății, apoi micul dejun, prânzul și gustarea seara sau micul dejun, gustarea la prânz și masa principală seara.

Mâncați în decurs de douăsprezece ore (post intermitent): luați micul dejun după ora 8 și cina înainte de ora 20 sau luați prima masă a zilei la 9 și cina înainte de ora 21.

