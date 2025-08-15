Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci

Medicul Sanda Crețoiu a dezvăluit dieta folosită în SUA care distruge cancerul. Alimentele care hrănesc cancerul și ce să NU mănânci dacă ai cancer.

Un număr tot mai mare de clinici din lume, în special din SUA, dar mai nou și din Europa, includ în protocoalele oncologice intervenții nutriționale menite să crească eficiența chimioterapiei și să lupte împotriva cancerului.

Dieta care "taie hrana" cancerului. Alimentele care hrănesc cancerul și trebuie evitate

Potrivit DC Medical, dr. Sanda Crețoiu, medic cu experiență în domeniul biologiei moleculare, a dezvăluit alimentele pe care niciun pacient cu cancer nu ar trebui să-l mai consume și care este, dovedit, dieta anti-cancer.

"Există intervenții nutriționale care se fac asupra pacienților care urmează tratamente chimioterapice și s-a dovedit că postul este urmat de rezultate mai bune ale chimioterapiei", afirmă medicul, care spune că înainte de intrarea în ședința de chimioterapie, pacientul trece printr-o pregătire specială, în care consumă doar lichide, regulă care se aplică pe toată perioada tratamentului.

"Rezultatele obținute asupra dimensiunilor tumorii la pacienți care au urmat acest fasting sau post este net superior pacienților care nu au urmat acest post și au obținut o dietă normală", a spus medicul Sanda Crețoiu.

Dieta care distruge cancerul. Ce nu ai voie să mănânci dacă ai cancer

Tendința globală în oncologie este de a recomanda o dietă preponderent vegetală pacienților cu cancer: "oricum 80% din dieta noastră ar trebui să fie bazată pe plante, atât în sindromul metabolic, diabetul zaharat cât și în alte afecțiuni cardiovasculare, dar acest lucru e foarte benefic pentru pacientul oncologic".

Această recomandare are și o explicație științifică: celulele canceroase au nevoie de anumiți aminoacizi pentru a se înmulți: "cercetările arată că celulele canceroase proliferează mai puțin sau deloc dacă le lipsesc anumiți aminoacizi precum metionina și cisteina. Ori acești doi aminoacizi se găsesc predominant în produsele animale, în carne în general, în carnea roșie și în ou. Ar fi de evitat aceste alimente la pacientul oncologic", citează DC Medical.

