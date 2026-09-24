Obezitatea, "o amenințare enormă pentru sănătate". Prof. dr. John Deanfield atrage atenția asupra educării tinerilor

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Obezitatea a devenit o amenințare majoră pentru sănătatea populației și trebuie abordată mult mai devreme, nu doar atunci când apar cazurile severe, spune prof. dr. John Deanfield.

Într-un interviu pentru DCMedical, prof. dr. John Deanfield susține că prevenția trebuie să înceapă încă din copilărie, prin schimbarea mediului, educație alimentară și acces la tratamente care pot ajuta la scăderea sustenabilă în greutate.

"O amenințare enormă pentru sănătatea viitoare"

"Obezitatea este una dintre cele mai importante noi amenințări pentru populație, care s-a amplificat în ultimele decenii și reprezintă o amenințare enormă pentru sănătatea viitoare, iar acesta este un lucru pe care trebuie să începem să ne gândim cum să-l abordăm nu doar la adulții care sunt supraponderali sau obezi, ci mult mai devreme, pentru a încerca să prevenim acest lucru.

Va trebui să abordăm pandemia de obezitate într-un mod diferit față de cum am făcut-o până acum. Nu este vorba doar despre stigmatizarea persoanelor supraponderale și despre a le spune că s-au comportat greșit și că trebuie să se oprească. Trebuie să modificăm mediul în care trăiesc pentru a le fi mai ușor să facă alegeri alimentare sănătoase.

Aceasta va implica analizarea compoziției alimentelor, a alimentelor ultraprocesate și a celor similare, analizarea modului în care mâncăm și trăim și, în ceea ce privește alimentația, analizarea modului în care îi educăm pe tineri să facă alegerile corecte și să le mențină. Toate acestea sunt mici schimbări subtile care vor trebui făcute", explică prof. dr. John Deanfield.

Abordare dublă: schimbarea mediului și a oportunităților

”În plus, trebuie apoi să ne gândim la toate noile tratamente pe care le avem pentru individ și la modul în care le integrăm într-o abordare dublă: schimbarea mediului și schimbarea oportunităților pentru indivizi de a-și trata propriul profil specific de risc.

Așadar, voi vorbi despre pandemia de obezitate ca o oportunitate nu doar de a trata persoanele cu obezitate morbidă severă care au boli, ci chiar de a aborda această problemă în creștere în rândul populației și modul în care am putea aplica unele dintre aceste aspecte despre care am discutat, pentru a preveni ceea ce reprezintă acum amenințarea majoră pentru sănătatea populației noastre - nivelul în creștere al obezității în societate și modul în care aceasta începe la tineri”, a conchis prof. dr. John Deanfield.