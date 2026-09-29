„Laboratorul Inimii”, proiect nou lansat de COPAC și UMF „Carol Davila” de Ziua Mondială a Inimii

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Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” lansează proiectul „Laboratorul Inimii” de Ziua Mondială a Inimii. Proiectul începe de la nevoia de a transforma informația despre prevenție în competențe practice, pe care oamenii să le poată utiliza în viața de zi cu zi.

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în România, iar multe dintre ele pot fi prevenite sau descoperite la timp. Pornind de la această premisă, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prin Centrul de Inovație și e-Health, lansează proiectul „Laboratorul Inimii – un proiect de prevenție cardio-reno-metabolică în comunitate, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii.

Prevenția funcționează atunci când oamenii știu ce să facă

”Proiectul pornește de la nevoia de a transforma informația despre prevenție în competențe practice, pe care oamenii să le poată utiliza în viața de zi cu zi.

Ideea este simplă: prevenția funcționează atunci când oamenii știu ce să facă. Nu doar să afle că tensiunea „contează”, ci să o poată măsura corect, să își urmărească în timp valorile și greutatea, să comunice eficient cu medicul și să știe ce controale și analize le sunt disponibile gratuit prin pachetele de prevenție. Proiectul se adresează în special adulților de peste 35 de ani și celor care au deja factori de risc cardiovascular.

Participanții vor învăța cum să își măsoare corect tensiunea arterială și pulsul, cum să înțeleagă mai bine factorii de risc cardio-reno-metabolic, cum să utilizeze un jurnal personal de sănătate și instrumente digitale de monitorizare și cum să acceseze consultațiile și investigațiile disponibile prin pachetele de prevenție.

Un rol central în proiect îl vor avea asistenții medicali comunitari, care vor fi pregătiți pentru a deveni multiplicatori ai acestor intervenții și pentru a sprijini educația, prevenția și monitorizarea persoanelor direct în comunitățile în care activează.

Intervențiile vor viza Bucureștiul și județele din proximitate, cu activități dedicate în special în Călărași, Ialomița, Buzău și Giurgiu.

Educație, intervenții în comunitate și instrumente digitale

Pe parcursul celor 12 luni, proiectul va include 10 intervenții comunitare în farmacii, în cadrul cărora populația va putea beneficia de măsurarea tensiunii arteriale, ECG, evaluarea riscului și educație pentru prevenție, precum și 4 sesiuni educaționale practice pentru populație și 4 programe de training dedicate asistenților medicali comunitari.

În cadrul proiectului va fi dezvoltat și Jurnalul Cardio-Metabolic Personal, un instrument conceput într-un format simplu și accesibil, inclusiv pentru persoanele cu un nivel redus de alfabetizare în sănătate. Jurnalul va fi disponibil atât în format tipărit, cât și digital, fiind prevăzută distribuirea a aproximativ 2.000 de exemplare, alături de materiale educaționale și infografice dedicate prevenției.

Proiectul include și o componentă de digital health, printr-un pilot care va implica aproximativ 100 de persoane și va utiliza aplicația Cardionline și dispozitive wearable pentru automonitorizare structurată, educație și generarea unor rapoarte de monitorizare în viața reală. Componenta digitală va fi coordonată prin UMF „Carol Davila” și va beneficia de surse complementare de finanțare.

Totodată, aproximativ 20 de jurnaliști din domeniul sănătății vor participa la un program dedicat îmbunătățirii comunicării publice privind prevenția, diagnosticul precoce și monitorizarea cardio-reno-metabolică.

Cum aduce proiectul prevenția mai aproape de oameni

● Testare și educație în farmacii. 10 zile de intervenție în farmacii partenere, cu măsurarea tensiunii arteriale, explicarea rezultatelor și informații despre analizele gratuite din pachetele de prevenție. Fiecare participant primește Jurnalul Cardio-Metabolic Personal. Estimare: aproximativ 600 de beneficiari.

● Sesiuni practice în localități din județele Călărași, Ialomița, Buzău și Giurgiu. 4 sesiuni pentru grupuri de 20–25 de persoane: demonstrații de măsurare corectă a tensiunii, EKG portabil, pachetele de prevenție disponibile gratuit la medicul de familie, pe categorii de vârstă, jurnalul și aplicațiile de monitorizare, plus discuții directe cu specialiști.

● Asistenții medicali comunitari, în centrul rețelei. 4 sesiuni de formare pregătesc 80 de asistenți: măsurarea corectă a tensiunii, folosirea jurnalului, recunoașterea situațiilor care necesită trimitere la medic și comunicarea cu pacienții, inclusiv despre pachetele de prevenție.

● Jurnalul Cardio-Metabolic Personal. Un instrument simplu, gândit inclusiv pentru persoanele cu nivel redus de alfabetizare în sănătate, disponibil tipărit și digital – 2.000 de exemplare, însoțite de materiale și infografice.

● Sănătate digitală, testată în viața reală. Un pilot cu aproximativ 100 de participanți care folosesc, prin rotație, smartwatch-uri (circa o lună de persoană) și aplicația Cardionline. Pilotul generează rapoarte individuale și compară rezultatele monitorizării digitale cu cele ale intervenției standard.

● Jurnaliști mai bine pregătiți. Un training organizat la București pentru aproximativ 20 de jurnaliști de sănătate din Capitală și din țară, despre diagnostic precoce, monitorizarea corectă a parametrilor cardiovasculari și pachetele de prevenție.

● Vaccinarea, parte din prevenție. Un workshop dedicat vaccinării pacienților cu boli cardiovasculare.

„Prevenția nu trebuie să rămână doar un mesaj pe care îl transmitem oamenilor, ci trebuie să devină un comportament pe care aceștia îl pot integra în viața de zi cu zi.

Prin «Laboratorul Inimii» vrem să aducem prevenția mai aproape de comunitate: să îi învățăm pe oameni să își cunoască riscurile, să își măsoare și să își urmărească principalii parametri de sănătate și, atunci când este util, să folosim tehnologia pentru a facilita monitorizarea și legătura cu profesioniștii din sănătate.

Este un model în care educația, evaluarea riscului, intervenția comunitară și instrumentele digitale lucrează împreună, cu un obiectiv foarte concret: mai puțină boală prin prevenție făcută la timp”, a declarat Prof Univ. dr. Viorel Jinga, Rector UMF „Carol Davila”



„Cu «Laboratorul Inimii» continuăm activitățile de prevenție în comunități cu informații, instrumente de evaluare a riscului, monitorizarea unor parametri, precum tensiunea sau pulsul, și conectarea prin aplicație în cazurile unde este nevoie.

Asistenții medicali comunitari sunt oamenii în care comunitățile au încredere – vrem să îi sprijinim să devină motorul acestei schimbări”, a declarat Luminița Vâlcea, Director Executiv COPAC

Un model gândit să crească

Pe lângă COPAC și UMF „Carol Davila”, în proiect vor fi implicate farmacii partenere, autorități locale, centre comunitare, cabinete de medicină de familie și asistenți medicali comunitari, alături de medici, educatori medicali și studenți voluntari. În cele 12 luni, proiectul testează un model integrat de educație cardiovasculară care, pe baza rezultatelor, poate fi replicat regional și național”, conform unui comunicat de presă remis DC News.