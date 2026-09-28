Ce mănâncă Bogdan Chirieac? Avea dreptate Mihai Gâdea? / video

Are dreptate Mihai Gâdea? Are.

„Bogdan Chirieac a trecut pe supițe de când a slăbit”, a zis Mihai Gâdea după ce Mircea Badea a citit un „articol” de pe DC News cu titlul: „Nu mai pune leguma asta arsă în supă! Avertismentul experților despre toxina din farfurie”.

L-am întrebat pe Bogdan Chirieac dacă are dreptate Mihai Gâdea.

„Mircea Badea a citit un articol de pe DC News: „Nu mai pune leguma asta în supă”, un avertisment al experților despre o toxină din farfurie. Iar Mihai Gâdea a spus că dumneavoastră ați trecut pe supițe de când ați slăbit și că e normal să apară pe DC News astfel de articole. Ce mâncați, domnule Chirieac”, a zis Anca Murgoci.

„Mihai n-a greșit. Adică, la masa de prânz, în loc să mănânci două sau trei feluri de mâncare, cum făceai în tinerețe, mănânci unul singur. Și se poate întâmpla ca singurul fel de mâncare să fie o supiță. Seara nu mai mănânci. Cel mult iei un fruct, o prună, o caisă, sau un iaurt. Atât. Și dimineața, ceva frugal. La mijlocul zilei, pe la redacție, câte un covrigel. Mă rog, un sfert de covrig. Dacă vrei să nu ai probleme medicale prea mari, de la o anumită vârstă chiar trebuie să treci pe supițe, pe legumițe, un pic de cărniță când și când și așa mai departe”, a zis Bogdan Chirieac.

„Și, ca un fost grăsuț, vreau să vă întreb: De ce credeți că lumea citește atât de mult articole despre mâncare?”, a zis Anca Murgoci.

„Gras cu acte. Gras puternic. De ce lumea citește atât de mult articole despre mâncare? Eu cred că este și o dovadă a faptului că în România crește nivelul de trai. Până acum mâncai să te saturi: parizer cu pâine, pâine cu mămăligă și așa mai departe. Acum lumea vrea să mănânce cât de cât sănătos, pe cât posibil, în funcție de puterea de abținere a fiecăruia. Și atunci vrea să descopere o mâncare de legume mai elaborată, un fel mai civilizat și mai sănătos de a găti carnea. Eu la asta mă gândesc. În tot Occidentul sunt multe astfel de articole și iată că au ajuns și în România”, a zis Bogdan Chirieac.