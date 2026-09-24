Ar trebui sau nu să mănânci la fiecare trei ore? Expert în longevitate: Ne-au făcut să credem asta, dar corpul nu se odihnește niciodată

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Expertul Diego Suárez pune sub semnul întrebării obiceiul de a mânca la fiecare trei ore și spune că mesele foarte dese nu permit organismului să se odihnească.

Într-un videoclip postat pe contul de TikTok, expertul în longevitate Diego Suárez a vorbit despre obiceiul de a mânca des și a spus că distanțarea meselor te va ajuta să te simți mai bine. El a explicat că cei care renunță la paste, orez și pâine vor scăpa de senzația de balonare.

Diego Suárez a criticat obiceiul de a mânca la fiecare două-trei ore, despre care spune că menține organismul într-o stare de activitate continuă. Potrivit acestuia, mesele foarte dese duc la inflamație, balonare și oboseală.

„Ne-au făcut să credem că trebuie să mâncăm la fiecare trei ore, dar astfel corpul nostru nu se odihnește niciodată”, a spus expertul.

„Dacă mănânci la fiecare două sau trei ore, corpul ajunge să lucreze fără încetare, iar când este forțat să facă acest lucru ani la rând, ajungi să ai inflamații, să fii balonat și extrem de obosit", a spus Diego Suárez.

Ce se întâmplă când renunți la pâine, paste și orez

Expertul este de părere că reducerea consumului de pâine, paste și orez influențează senzația de foame. Potrivit acestuia, pauzele mari între mese îi ajută pe oameni să mănânce în funcție de nevoile reale ale organismului, ceea ce te va ajuta să te concentrezi mai bine și să ai energie.

„Atunci când renunți la pâine, paste sau orez, elimini vârfurile de insulină, fermentația intestinală și acea falsă senzație de foame continuă”, a spus Diego Suárez.

„Când nu mai mănânci din cauza anxietății, începi să mănânci pentru că ai nevoie. Iar acest lucru înseamnă o concentrare mai bună, mai multă energie și o senzație extraordinară de lejeritate fizică”, a spus expertul.

Frecvența meselor diferă de la o persoană la alta, în funcție de activitatea fizică, program, starea de sănătate și de obiectivele fiecărei persoane. Faptul că unii oameni se simt mai bine cu mesele distanțate nu înseamnă că mesele dese sunt dăunătoare sau că anumite alimente trebuie eliminate pentru a evita balonarea.

Diego Suárez a atras atenția că anumite alimente pot influența starea de bine pe parcursul zilei și a explicat că fiecare organism are nevoi diferite. Potrivit acestuia, schimbările în alimentație trebuie adaptate fiecărei persoane și este bine ca fiecare persoană să fie atentă la riscurile unor alegeri alimentare nepotrivite.

„Cu cât realizezi mai repede acest lucru, cu atât mai bine pentru tine, deoarece unii oameni învață pe calea ușoară, în timp ce alții învață pe calea grea și ajung să se joace cu propria sănătate”, a spus expertul.