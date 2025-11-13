Pâine cu maia: Nutriționistul Mihaela Bilic explică de ce e mai sănătoasă decât cea cu drojdie

Pâinea cu maia câștigă tot mai multă popularitate, nu doar pentru gustul său unic și textura pufoasă, ci și pentru beneficiile asupra sănătății. Nutriționista Mihaela Bilic explică că maiaua nu este doar un agent de creștere a aluatului, ci și un ingredient care transformă pâinea într-un aliment mai ușor de digerat și mai hrănitor.

Fermentația naturală produsă de maia ajută la descompunerea proteinelor din gluten, neutralizează substanțele care împiedică absorbția mineralelor și reduce riscul de balonare sau intoleranță.

Mihaela Bilic: O pâine dospită cu Maia va fi mai hrănitoare, mai ușor de digerat

„Ce rol are Maia-ua din pâine? Pe lângă faptul că aluatul crește spectaculos, contribuie la apariția unui mediu acid care fermentează amidonul și descompune proteinele din gluten. În maia avem culturi bacteriene care se hrănesc cu amidonul din făină, îl fermentează și produc acid lactic plus dioxid de carbon. Există peste 70 de culturi de bacterii diferite prezente în Maia, fiecare brutar are propria combinație.

Pe lângă faptul că ajută la predigestia glutenului, fermentația lactică cu maia neutralizează o parte din fitații prezenți în cereale, acele substanțe care blochează absorția mineralelor precum magneziu și calciu. O pâine dospită cu maia va fi mai hrănitoare, mai ușor de digerat iar riscul de balonare și intoleranță la gluten scad semnificativ”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.