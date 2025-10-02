Ce trebuie să faci cu pâinea pentru a fi ușor de digerat și a evita balonarea

Medicul atrage atenția că adevăratul dușman nu este pâinea, ci variantele industriale pe care le consumăm. Alegerea unui produs artizanal, din făină integrală și cu fermentație potrivită, combinată cu congelarea, poate aduce beneficii importante pentru digestie. Potrivit doctoriței, congelarea pâinii și reîncălzirea feliilor transformă o parte din carbohidrați în fibre prebiotice, reduc vârfurile glicemice, inflamația și disconfortul abdominal, în timp ce hrănesc flora intestinală, potrivit 20minutos.es. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm Cele mai sănătoase tipuri de pâine

Pâinea este unul dintre alimentele de bază în dieta multor persoane, însă nu toate tipurile de pâine sunt la fel din punct de vedere nutrițional, iar alegerea variantei potrivite poate influența semnificativ sănătatea pe termen lung.

Din perspectiva nutrițională, cele mai sănătoase tipuri de pâine sunt cele care păstrează integritatea cerealelor din care sunt preparate. Pâinea integrală, preparată din făină integrală de grâu, secară sau ovăz, se remarcă prin conținutul ridicat de fibre, vitamine din complexul B și minerale precum magneziu, fier și zinc. Fibrele alimentare contribuie la reglarea tranzitului intestinal, la menținerea unui nivel optim al glicemiei și la prevenirea senzației de foame excesivă.

O altă opțiune este pâinea de secară, care are un indice glicemic mai scăzut decât pâinea albă, ceea ce o face potrivită și pentru persoanele cu risc de diabet sau pentru cei care încearcă să controleze greutatea corporală. Secara conține antioxidanți naturali și compuși fenolici, care sprijină sănătatea cardiovasculară.

Pâinea cu semințe - in, susan, floarea-soarelui sau dovleac - oferă un aport important de acizi grași esențiali, proteine vegetale și micronutrienți benefici pentru organism. Semințele adăugate în pâine cresc valoarea nutritivă și conferă un gust deosebit, fără a compromite caracterul sănătos al produsului.

Pâinea albă, obținută din făină rafinată, are un conținut mic de fibre și micronutrienți și poate determina creșteri rapide ale glicemiei. În cazul în care este consumată frecvent, fără un echilibru în dietă, ea duce la creșterea în greutate și dezechilibre metabolice.

Pentru o alimentație echilibrată și sănătoasă, este recomandat să optezi pentru pâine integrală, cu semințe sau din secară, care combină aportul de nutrienți esențiali cu un indice glicemic moderat.