Horoscop 22 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna se rupe de conjuncția cu Pluto din semnul Vărsătorului. Vom avea dificultăți atunci când vom dori să ne detașăm sau să fim obiectivi. Și cum Soarele se pregătește să iasă din semnul Fecioarei, me vom da seama acolo unde am cam lenevit.

Horoscop 22 septembrie 2026 Berbec

Vei avea o zi plină la locul de muncă. Și chiar te vei mobiliza pe ultima sută de metri să rezolvi unele sarcini sau proiecte pe care le-ai tot evitat.

Horoscop 22 septembrie 2026 Taur

Pe plan profesional, apar discuții destul de inconfortabile. Iar când ajungi acasă, pur și simplu nu te poți deconecta de acestea în preajma familiei.

Horoscop 22 septembrie 2026 Gemeni

O zi potrivită pentru a mai face una alta prin casă. Însă, nu te baza doar pe tine. Dacă vei cere ajutorul celor dragi, sigur ți-l vor oferi.

Horoscop 22 septembrie 2026 Rac

Grijile din cauza banilor pot fi copleșitoare. Încearcă să te bazezi mai mult pe realitate, și nu pe scenariile fabricate de prorpria minte.

Horoscop 22 septembrie 2026 Leu

Ai nevoie de un buget cât mai realist. Și să te ocupi de cheltuielile cele mai importante, după care să te îți permiți și câte un răsfăț.

Horoscop 22 septembrie 2026 Fecioară

Soarele se pregătește să iasă din semnul tău. Dacă în ultima lună, ai muncit doar pentru alții, astăzi este cazul să îți faci unele bucurii.

Horoscop 22 septembrie 2026 Balanță

Ne apropiem de o Lună Plinâ în casa relațiilor. Deci tu și partenerul vă puteți confrunta cu situații neprevăzute. Stai departe de dramă!

Horoscop 22 septembrie 2026 Scorpion

Ai nevoie de obiective și proiecte mărețe. Astfel, vei dedica timp activităților care chiar contează. Vrei să ai dreptate sau să păstrezi unele parteneriate?

Horoscop 22 septembrie 2026 Săgetător

Părerile celor din jur sunt foarte deranjante, dar nu reprezintă adevărul. Așa că nu le pune la suflet și preocupă-te mai mult de programul zilei.

Horoscop 22 septembrie 2026 Capricorn

Astăzi trebuie să îți dai seama când este cazul să vorbești sau să taci. Intuiția te va ajuta cu siguranță. Ferește-te de discuțiile moraliste.

Horoscop 22 septembrie 2026 Vărsător

Nu duce acasă problemele de la serviciu. Empatia nu va face parte din programul zilei, pur și simplu nu mai ești dispus să tolerezi totul.

Horoscop 22 septembrie 2026 Pești

Partenerul îți poate da o veste care să afecteze programul stabilit de comun acord. Este important să vă păstrați afecțiunea unul față de celălalt.