Asia Express 2026. Valerie Lungu, criză în timpul unei probe: "Nu mai vreau! Oricum toți concurenții nu mă iubesc. Mai bine plec, acum, acasă"

Valerie Lungu la Asia Express / Sursa foto: captură video YouTube Asia Express

Valerie Lungu a avut parte de un moment emoțional intens la Asia Express, privindu-și iubitul cum se chinuie să facă o probă.

Valerie Lungu a explodat în timpul unei probe în emisiunea Asia Express, de la Antena 1, după ce emoțiile au preluat control. Concurenta nu a mai putut să-l privească pe iubitul ei, Alex Gîlcă, în timp ce se chinuia pentru a reuși să reproducă mișcările pe care i le arăta un judecător. Totul s-a sfârșit într-o criză emoțională.

"Eu am stat cu el și am avut grijă. Eu știu prin ce am trecut"

"El, cu piciorul bolnav, nu putea să-l pună să se sprijine pe el", a explicat, Valerie Lungu, ulterior, la testimoniale. "După ce ai avut recuperarea de un an jumate de care eu am avut grijă... Eu l-am transferat pe Alex din munți cu piciorul șchiop, două zboruri, trei autobuze, escală, operație, un an de zile recuperare și toate chestiile. Eu am stat cu el și am avut grijă. Eu știu prin ce am trecut eu și prin ce a trecut el", a mai spus concurenta.

"Ăla a fost apogeul meu!", a recunoscut Valerie Lungu.

"Sănătatea e mai importantă"

Alex Gîlcă: Vreau să facem și să scăpăm.

Valerie Lungu: Ascultă-mă, te rog! Eu nu mai pot să fac. Gata! Înțelege! Dacă eu nu mai pot, înțelege, te rog! Eu mă uit la tine cum te chinui și nu vrei să o lași. Eu nu pot să mă uit la tine cum te chinui. Înțelege! Uită-e la mine cum mă chinui! Sănătatea e mai importantă. Ce nu înțelegi?

Alex Gîlcă: Calmează-te!

Valerie Lungu: Eu vreau penalizare, acum, în momentul ăsta!

Alex Gîlcă: Nu vreau nicio penalizare.

Valerie Lungu: Eh bun, hai, stăm aici!

Alex Gîlcă: Hai să o facem!

Valerie Lungu: Eu văd că tu nu stai normal pe picior.

"Oricum toți concurenții nu mă iubesc"

Alex Gîlcă: Hai să o facem. (...) Mai încercăm o dată.

Valerie Lungu: Nu mai vreau să fac. Eu știu când pot să duc și când nu mai pot.

Alex Gîlcă: Hai, hai, eu vreau să...

Valerie Lungu: Nu vreau! Gata! Gata! Până aici a fost. Vreau să mă duc acasă. Gata! Oricum toți concurenții nu mă iubesc, mă votează permanent. (...) Nu mai vreau! Te rog, înțelege că nu mai vreau! Pur și simplu, gata! Eu nu mai vreau să fac nimic azi. Nimic.

Alex Gîlcă: Hai cu mine și o facem împreună, că eu pot.

"Simțeam că explodez, simțeam că nu mai pot, dar nu mai voiam să stau foarte mult timp acolo și, din orgoliu și principiul meu, am zis, hai să o facem, să învățăm. După ce am repetat cele două poziții, ne-am simțit pregătiți și ne-am dus din nou la judecătoare", a povestit Alex Gîlcă.

Cei doi au reușit, în cele din urmă, să ducă proba la bun sfârșit.