Monica Tatoiu: Eu nu lăsam femeile să semneze când erau la ciclu. Am fost dată în judecată pentru asta

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Monica Tatoiu nu este de acord ca femeile să semneze documente când sunt la menstruație.

Monica Tatoiu a făcut o serie de declarații controversate despre femeile aflate la menstruație. Ea a povestit că, în perioada în care conducea o companie, nu le permitea angajatelor să semneze documente atunci când erau la menstruație. De ce? Ca să nu fie influențate de schimbările hormonale.

În timpul unei discuții despre egalitatea de șanse la HappyFishTV, Monica Tatoiu a zis că a ajuns în instanță din cauza acestei practici.

„Pe mine m-au trimis în judecată. Pentru că nu le-am lăsat să semneze când erau la ciclu”, a spus Monica Tatoiu.

Întrebată de ce proceda așa, ea și-a justificat decizia prin schimbările hormonale care apar în perioada menstruației.

„La mine în firmă, femeile nu aveau voie să semneze niciun act care implica cheltuieli când erau la ciclu. De ce? Pentru că atunci când ești la ciclu fac hormonii ca toate alea. Și este periculos. Am fost dată în judecată pentru asta”, a mai zis Monica Tatoiu.

În România nu există un „concediu menstrual” distinct prevăzut de Codul muncii. Există concediul medical obișnuit atunci când o problemă de sănătate produce incapacitate temporară de muncă. Codul muncii reglementează concediile și absențele, dar nu instituie zile libere lunare specifice menstruației.

În schimb, Spania a introdus în 2023 concediul menstrual plătit pentru femeile care suferă de menstruații incapacitante, pe baza unei evaluări medicale. Există și alte exemple: Portugalia a introdus în 2025 până la trei zile consecutive de concediu plătit pentru dureri menstruale severe și incapacitante asociate endometriozei sau adenomiozei, cu document medical.

Legea română obligă angajatorii să asigure egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați și interzice practicile care dezavantajează persoanele unui anumit sex inclusiv în ceea ce privește atribuțiile de serviciu și condițiile de muncă.

În România, dacă ai endometrioză, șefii nu te înțeleg

În România, mii de femei care suferă de endometrioză sau adenomioză continuă să muncească, chiar și în zilele în care durerile sunt invalidante. Deși în alte țări europene, precum Portugalia, femeile au dreptul legal la concedii medicale specifice, în România realitatea este dură: Durerea e trecută sub tăcere, iar empatia din partea șefilor lipsește. Chiar dacă există zile când abia reușești să stai în picioare și să te concentrezi, ți se spune: „Toate femeile au dureri menstruale, nu e o scuză să nu muncești”.

Endometrioza este o boală cronică, dureroasă, care afectează fertilitatea, calitatea vieții și sănătatea emoțională, dar este adesea minimizată sau confundată cu simple crampe menstruale. Fără o legislație clară privind zilele de concediu adaptate specific acestor afecțiuni, femeile sunt forțate să aleagă între sănătatea lor și locul de muncă.

Pentru multe femei cu endometrioză sau adenomioză, locul de muncă nu e doar o sursă de venit, ci și un spațiu de presiune continuă, multitasking forțat și, adesea, subapreciere. Ele jonglează cu livrabile, emailuri, ședințe, uneori și cu rolul de mamă sau parteneră, totul într-un sistem care rareori le oferă pauză sau recunoaștere reală. Așa că atunci când apare o alternativă financiară stabilă, chiar dacă modestă, aleg să își reseteze viața. Nu din lene, ci din conștientizarea profundă a faptului că timpul e mai prețios decât salariul.

Ce este endometrioza



Este boala care nu te omoară, dar nu te lasă să trăiești. Este boala care afectează o femeie din zece, dar endometrioza este posibil să fie mai răspândită decât ne închipuim. Este boala care te lasă fără job, fără relații, fără prieteni, boala care îți condiționează activitățile sociale. Boala care te izolează.

Femeile care suferă de endometrioză se confruntă nu doar cu durerile fizice copleșitoare, ci și cu lipsa de înțelegere din partea celor din jur, mai ales la locul de muncă. Într-un mediu profesional în care rezistența la stres și productivitatea sunt adesea puse pe primul loc, simptomele lor - crampe severe, oboseală cronică, greață sau chiar dificultăți de concentrare - sunt minimizate sau ignorate complet. Colegii și superiorii nu le cred atunci când spun că suferă zilnic și că uneori abia se pot ridica de pe scaun din cauza durerii. Pentru multe dintre ele, zilele în care trebuie să lucreze sunt un test de supraviețuire, în care trebuie să-și ascundă suferința pentru a nu fi considerate „sensibile” sau „slabe”.



Această lipsă de empatie și sprijin le face să se simtă invizibile și neînțelese. Când cer o zi liberă sau o pauză pentru a face față durerii, sunt privite cu suspiciune, ca și cum ar exagera sau și-ar inventa suferința. În realitate, endometrioza este o boală invalidantă, dar prea puțin înțeleasă, iar femeile care o trăiesc sunt nevoite să lupte nu doar cu simptomele ei, ci și cu prejudecățile celor din jur. O cultură a muncii care nu recunoaște realitatea acestor probleme nu face decât să adâncească suferința și să le forțeze să îndure în tăcere, fără suportul de care au atâta nevoie.