29 august, ziua în care tradiția spune să nu pui mâna pe cuțit. Preotul demontează superstițiile

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Sâmbătă este sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Tradiția populară spune că, pe 29 august, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii țin post negru sau post aspru.

În această zi, se spune că nu este bine să se bea vin roșu. Acesta este asociat, în credința populară, cu sângele Sfântului Ioan Botezătorul. Tot din acest motiv sunt evitate fructele și legumele roșii. Tradiția spune că nu se mănâncă nici varză.

Credincioșii evită și alimentele rotunde, precum merele, nucile sau pepenele, forma acestora fiind asemănată cu cea a capului.

O altă tradiție spune că pe 29 august nu se folosește cuțitul. Alimentele ar trebui rupte cu mâna, nu tăiate. Există obiceiul de a nu consuma anumite fructe și legume care au forma crucii atunci când sunt tăiate. Printre acestea sunt amintite pepenele și usturoiul.

În unele zone, tradiția spune că nu se folosesc nici farfurii sau alte blide, în amintirea momentului în care capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost așezat pe o tipsie. Se spune că nu este bine să se folosească mătura în această zi, pentru a nu tulbura liniștea celor morți.

În tradiția populară, sărbătoarea din 29 august mai este cunoscută și sub numele de „Crucea Mică”. Biserica a rânduit ziua pomenirii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul drept zi de post.

Preotul Traian Zoltan spunea că majoritatea obiceiurilor sunt niște superstiții și nimic mai mult.

„Cu mirare am aflat şi eu de existența acestor obiceiuri legate de ziua de astăzi. Cel mai tare m-a uimit însă interdicția de a mânca varză, pentru că „a fost pus pe varză capul Sfântului Ioan Botezătorul"! În acest caz, din punctul meu de vedere, nu avem de-a face decât cu superstiții.

Dacă Sfântul Ioan Botezătorul era singurul mucenic al Bisericii, ar mai fi fost de înțeles interdicția. Dar, având în vedere că aproape zilnic avem în calendar cel puțin un Sfânt Mucenic (care şi-a vărsat sângele pentru credință), atunci n-ar mai trebui să mâncăm în veci fructe sau legume de culoarea sângelui!”, a spus preotul.

Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul

De sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Secu din județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Cămărășeasca din județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” din Ungheni, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Lipnița, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Socolul de Câmpie, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Antim” din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Cotmeana din județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea Măxineni din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Arad-Centru din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Stanbridge, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Așezământul monahal-social „Țara Almăjului” din Bozovici, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Schitul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Borșa–Pietroasa din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Sfântul Ioan Piață” – Sector 3 din București.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Făgețel, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru” din Alexandria.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfântul Alexandru” din Sulina, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Bic din județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Mănăstirea Arbore din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Ioan Botezătorul și Nicolae al Mirelor” din Halden, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban” din Luton, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Crișcior din județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.