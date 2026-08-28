Alimentul pe care un cardiolog recomandă să îl consumi zilnic pentru sănătatea inimii și a creierului

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Într-o postare publicată pe contul de Instagram, cardiologul Aurelio Rojas a vorbit despre beneficiile uleiului de măsline extravirgin pentru sănătate și longevitate.

Acesta a făcut referire la un studiu Harvard, realizat pe aproximativ 92.000 de persoane timp de 28 de ani, care a asociat consumul acestui aliment cu un risc cu 19% mai mic de deces din orice cauză și din cauza bolilor cardiovasculare.

Uleiul de măsline extravirgin este bogat în grăsimi mononesaturate și polifenoli, compuși cu efecte antiinflamatoare, care ajută la protejarea organismului.

„Și de ce este acest lucru atât de impresionant? Deoarece polifenolii săi ajută la reducerea inflamației, la scăderea stresului oxidativ și la îmbunătățirea funcției endoteliului, stratul care căptușește arterele, ceea ce face mult mai dificilă formarea temutelor plăci de colesterol”, a spus cardiologul.

El a explicat că endoteliul este foarte important pentru sănătatea cardiovasculară, deoarece reglează funcționarea vaselor de sânge, iar deteriorarea lui crește riscul de ateroscleroză. Aceasta presupune formarea plăcilor în artere și poate duce la infarct sau accident vascular cerebral.

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Legătura dintre uleiul de măsline și îmbătrânirea creierului

Potrivit medicului, uleiul de măsline poate avea beneficii și pentru sănătatea creierului deoarece, conform studiului citat de acesta, consumul uleiului de măsline a fost asociat cu un risc de deces cu 29% mai mic din cauza bolilor neurodegenerative, cum este Alzheimer.

„În același studiu, oamenii aveau un risc cu 29% mai mic de a muri din cauza bolilor neurodegenerative precum Alzheimer”, a spus cardiologul.

El a spus că polifenolii din uleiul de măsline par să protejeze neuronii prin reducerea stresului oxidativ și a inflamației, două procese care sunt asociate cu îmbătrânirea creierului.

„Și asta are sens pentru mine, deoarece aceiași compuși antioxidanți par să ne protejeze și neuronii de daunele acumulate de-a lungul anilor”, a mai spus el.

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Cât de des trebuie să consumi ulei de măsline

Specialistul recomandă consumul zilnic de ulei de măsline extravirgin, chiar și în cantități mici, și avertizează că gătitul la temperaturi ridicate poate reduce o parte dintre polifenolii săi.

„Polifenolii sunt destul de sensibili la căldură. De fapt, atunci când gătești, în special la temperaturi ridicate și pentru perioade lungi de timp, o parte dintre ei se pierde”, a spus cardiologul.

Chiar și așa, cardiologul spune că uleiul de măsline este potrivit pentru gătit.

„Asta nu înseamnă că nu ar trebui să gătești cu ulei de măsline, deoarece rămâne una dintre cele mai stabile și sănătoase grăsimi existente, cu un punct de fum destul de ridicat”, a spus cardiologul Aurelio Rojas.

Acesta recomandă folosirea uleiului de măsline ca principală sursă de grăsime și adăugarea lui, pe cât posibil, în stare crudă în mâncare, pentru a beneficia de proprietățile sale.