LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 27 august, 2026. Peste 900.000 de euro report la Joker

LOTO. Joi, 27 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 27 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Romana a acordat 22.724 de castiguri in valoare totala de peste 2,27 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 23 august, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 291.366 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 23 august, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 114.366,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Piatra Neamt.

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 23 august, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 74.566,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 27 august, 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: