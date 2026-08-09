LOTO: Peste 9,53 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de duminică, 9 august, 2026

Loteria Română

LOTO. Duminică, 9 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 9 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 august, 2026, Loteria Romana a acordat 24.300 de castiguri in valoare totala de peste 22.400 de castiguri in valoare totala de peste 2,14 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,06 milioane de lei (peste 9,53 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 33.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 349.200 de lei (peste 66.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 132.798,62 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Constanta.

Rezultatele tragerilor de duminică, 9 august, 2026:

Loto 6/49: 5, 2, 31, 16, 33, 37

Noroc: 2, 8, 7, 1, 8, 1, 9

Joker: 10, 5, 4, 25, 13, +17

Noroc Plus: 0, 5, 0, 5, 9, 0

Loto 5/40: 17, 38, 10, 6, 37, 3

Super Noroc: 2, 0, 4, 5, 1, 8