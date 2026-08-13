LOTO: Peste 9,82 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 13 august, 2026

LOTO. Joi, 13 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 13 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 august, 2026, Loteria Romana a acordat 29.181 de castiguri in valoare totala de peste 2,71 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 767.900 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,66 milioane de lei (peste 697.400 de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 186.500 de lei (peste 35.500 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 53.700 de lei (peste 10.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 604.200 de lei (peste 114.900 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 237.300 de lei (peste 45.100 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 78.400 de lei (peste 14.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 355.700 de lei (peste 67.600 de euro).

Rezultatele tragerilor de joi, 13 august, 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: