Cinci greșeli pe care le facem când folosim aerul condiționat și care ne pot mări factura la curent

aparat aer condiționat

Aerul condiționat devine unul dintre cei mai importanți aliați împotriva caniculei.

Problema este că mulți oameni au obiceiuri aparent banale care pot crește consumul de energie electrică și chiar reduce durata de viață a aparatului.

1. Setezi temperatura la 18°C



Mulți cred că, dacă setează aerul condiționat la 18°C, încăperea se va răci mai repede. În realitate, acest lucru nu accelerează procesul de răcire, ci obligă aparatul să funcționeze mai mult timp și să consume mai multă energie, chiar și după ce în cameră s-a atins o temperatură confortabilă, de aproximativ 24°C. Fiecare grad în minus poate crește consumul de energie cu cel puțin 7%, ceea ce se va reflecta în factura la electricitate. Se recomandă ca diferența dintre temperatura din interior și cea de afară să fie de aproximativ 8°C.

2. Nu cureți filtrele



Lipsa unei întrețineri corespunzătoare poate afecta performanța aparatului de aer condiționat. Filtrele trebuie curățate periodic pentru ca acesta să funcționeze eficient și să consume cât mai puțină energie. Filtrele murdare pot duce la o creștere a consumului de electricitate cu 5% până la 15%.

3. Nu folosești ventilatorul



Înainte de a porni aerul condiționat într-o zi caniculară, merită să iei în calcul folosirea unui ventilator, o soluție mai ieftină atât din punct de vedere al achiziției, cât și al consumului de energie. Deși nu scade efectiv temperatura din încăpere, ventilatorul creează o senzație de răcoare prin accelerarea evaporării transpirației și ajută organismul să elimine mai ușor căldura. Ventilatorul poate completa foarte bine aerul condiționat, distribuie uniform aerul rece în cameră și contribuie la reducerea consumului de energie.

4. Lași aerul rece să iasă din casă



Pentru ca aerul condiționat să funcționeze cât mai eficient, este important să împiedici pierderea aerului rece și pătrunderea căldurii în locuință. Ține ușile și ferestrele bine închise și etanșează eventualele spații prin care poate intra aerul cald. Ca soluție temporară, poți folosi chiar și prosoape așezate la baza ușilor pentru a bloca curenții de aer. Dacă locuința este slab izolată, investițiile în îmbunătățirea izolației termice pot crește confortul și pot reduce semnificativ consumul de energie pe termen lung.

5. Folosești cuptorul în același timp



Unele electrocasnice, precum cuptorul, uscătorul de rufe sau fierul de călcat, degajă o cantitate mare de căldură și obligă aerul condiționat să funcționeze mai intens și să consume mai multă energie. Atunci când este posibil, evită folosirea acestor aparate în cele mai călduroase ore ale zilei și încearcă să le utilizezi seara.

Înlocuirea cuptorului tradițional cu o friteuză cu aer cald (air fryer) poate reduce căldura acumulată în bucătărie. Permite aerului condiționat să mențină o temperatură confortabilă cu un consum mai mic de energie.