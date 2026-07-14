Cele mai ciudate hoteluri din lume. Te-ai caza aici? - video

Fotografie de la Mateusz Dach: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/914929/

Excentrice, originale și cu totul neobișnuite. Toate aceste locuri de cazare sfidează logica, însă sunt perfecte pentru cei care își doresc o experiență de neuitat.

Crazy House (Vietnam)

Cunoscută la nivel mondial sub numele de Crazy House (Casa Nebună), Casa de oaspeți Hang Nga din Dalat (Vietnam) este o operă arhitecturală suprarealistă unică. Cu un design excentric, care iese complet din tipare, această unitate de cazare a devenit o adevărată atracție turistică. Clădirea impresionează prin arhitectura sa neobișnuită, inspirată de un copac uriaș, și prin camerele tematice dedicate diferitelor animale. Prețul unei nopți de cazare pornește de la aproximativ 25 de euro.

Hotelul Martin’s Patershof (Belgia)



În inima orașului Mechelen, aflat la doar 30 de minute de Bruxelles și Anvers, se află un hotel cu totul aparte, amenajat într-o fostă biserică din secolul al XIX-lea. Unul dintre cele mai impresionante momente ale șederii este micul dejun, servit chiar în spectaculosul cor al fostului lăcaș de cult. O noapte petrecută în acest loc cu o atmosferă unică și o arhitectură impresionantă costă de la aproximativ 113 euro.

O capsulă plutitoare în larg: Mizukami Hotel (Japonia)



Să petreci noaptea plutind pe ocean este o experiență unică, oferită de acest fascinant hotel acvatic din Japonia. Fiecare capsulă marină poate găzdui cel mult patru persoane și dispune de toate facilitățile necesare pentru un sejur confortabil. Prețul pornește de la aproximativ 245 de euro pe noapte pentru patru persoane.

Hotel Plaza de Toros de Almaden (Ciudad Real) - Spania



Centrul istoric al orașului Almaden găzduiește această arenă pentru coride, declarată Monument Național și transformată ulterior într-un hotel fermecător. Cei pasionați de tauromahie sau de locuri de cazare neobișnuite se pot bucura de una dintre cele 25 de camere rustice, dintre care mai multe au vedere directă spre arenă. Hotelul are și un restaurant cu vedere spre spațiul în care aveau loc coridele, unde turiștii pot descoperi gastronomia locală. Prețul pornește de la aproximativ 69 de euro pe noapte.

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