Valerie Lungu, despărțire cu scandal: Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane

Deși în mediul online cei doi păreau un cuplu solid, care se gândea la un viitor împreună, realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta până la urmă. După luni la rând de reproșuri, cei doi au ajuns să se despartă cu scandal.

Erau împreună de mai bine de șapte luni, însă, la un moment dat, lucrurile s-au complicat.

„Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive, și anume că am primit o notificare de la avocatul lui. Am fost atât de mult jignită, insultată și așa mai departe… Am mers și eu la avocat, am făcut și eu o notificare drăguță”, a spus vloggerița.

Care este motivul rupturii

În urmă cu două luni, le povestea fanilor săi că se confruntă cu o depresie cruntă pentru că a realizat că partenerul ei de viața o folosea.

„Mi se pare amuzant atunci când un om îmi dă un astfel de act și cumva îmi spune că nu am voie să îi pronunț numele, după ce l-am promovat, după ce l-am ajutat și după ce l-am scos, practic, în lume”, a adăugat Valerie Lungu, potrivit cancan.ro.

„Ceea ce vreau să transmit este că trebuie să aveți foarte mare grijă de voi și de persoanele cu care vreți să stați într-o casă”, a mai spus ea.

Reacții în mediul online după anunțul despărțirii

Unii dintre internauți au fost de partea ei, însă alții au acuzat-o că se victimizează și încearcă să dramatizeze totul doar ca să fie, din nou, în centrul atenției.

„Câtă victimizare, Doamne. Câtă dramă. Anul trecut ai făcut alt video “de ce ne-am despărțit”. După fiecare relație o sa faci unul? Se mai desparte lumea și nu se postează pe YouTube”, a spus unul dintre internauți.

„Alegerea unui bărbat (respectiv a unei femei) NE APARȚINE și din bun simț dacă este menit să ieșim dintr-o relație, o facem demn și nu comercial. Nu știu, habar nu am cine e respectivul individ dar este evident că ai CREAT o relație cu el fie pentru că trebuia să bifezi asta (poate chiar de dragul împlinirii vlogului)”, a fost un alt comentariu primit, potrivit sursei citate.