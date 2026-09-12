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DCNews Lifestyle Fostul ministru Ilan Laufer lansează pe DN1 primul Drive In Mall și primul food court în aer liber din Europa

Fostul ministru Ilan Laufer lansează pe DN1 primul Drive In Mall și primul food court în aer liber din Europa

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Ilan Laufer lansează primul Drive In Mall și primul food court în aer liber din Europa.

Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, inaugurează oficial pe 24 septembrie, la ora 18:00, Laufer Drive In Mall, un nou concept comercial dezvoltat în Otopeni, pe DN1. Proiectul este prezentat de Laufer drept primul drive in mall și primul food court în aer liber din Europa. 

Situat pe Calea Bucureștilor 233, în apropierea Aeroportului Henri Coandă, complexul aduce într-o singură destinație 15 restaurante, un supermarket, o covrigărie și o spălătorie auto tip tunel. 

primul Drive In Mall

Conceptul este diferit de cel al unui mall tradițional: restaurantele funcționează într-un food court în aer liber, cu terase și facilități drive-thru. Clienții pot comanda și ridica produsele direct din mașină sau pot parca și servi masa în restaurant ori pe terasă. 

Printre brandurile anunțate în proiect se numără Mega Image, Dristor Kebap, Pescobar, Gyros Thessalonikis, Matei, Boom Burger, Meat Up, Trenta Pizza, eSushi, Limu Social Hub, Fort 2 Go, K Chicken, Kungfu King, Sali’s și Happy Baker, se arată într-un comunicat remis DC News.

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