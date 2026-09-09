Măslinele și nucile îngrașă foarte mult și trebuie interzise dacă vrei să slăbești: Mit sau realitate? Explicația unui medic

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De foarte multe ori, măslinele și nucile sunt considerate alimente care îngrașă și care ar trebui evitate atunci când ținem dietă. Un medic a explicat însă de ce această idee este un mit și a spus cum pot fi consumate aceste alimente fără să afecteze o alimentație echilibrată.

Dr. Leo Cerrud a explicat că gustările pot face parte dintr-o alimentație sănătoasă dacă sunt alese cu atenție. El recomandă evitarea sau limitarea mâncărurilor prăjite și a produselor pane, a alimentelor ultraprocesate și foarte sărate, a mezelurilor grase și a sosurilor pe bază de maioneză industrială, care aduc multe calorii, grăsimi și sare, potrivit 20minutos.es.

Medicul recomandă ca gustările din sezonul cald să includă proteine de calitate, legume proaspete sau murate, grăsimi sănătoase precum măslinele, nucile, uleiul de măsline și avocado, dar și o hidratare adecvată. În ceea ce privește băuturile, acesta recomandă în special apă minerală, berea fără alcool și băuturile fără zahăr, iar cele alcoolice ar trebui consumate doar ocazional.

Mituri demontate

Dr. Leo Cerrud demontează mitul potrivit căruia măslinele îngrașă și trebuie evitate. Potrivit medicului, măslinele conțin grăsimi mononesaturate, benefice pentru sănătatea inimii, dar și fibre, care oferă o senzație de sațietate. Consumul moderat (6-8 măsline) nu compromite nicio dietă, iar problema apare atunci când sunt consumate în cantități mari și asociate cu băuturi alcoolice.

Acesta demontează și mitul potrivit căruia nucile și alte fructe oleaginoase îngrașă foarte mult. Dacă sunt consumate zilnic, în cantități moderate și în stare naturală, acestea oferă grăsimi sănătoase și sațietate.

Un alt mit demontat de medic este cel potrivit căruia persoanele care țin dietă ar trebui să renunțe la ieșirile la terasă sau la viața socială.

„Izolarea socială duce la frustrare și la abandonarea obiceiurilor alimentare sănătoase. Alimentația trebuie să fie sustenabilă și să se integreze în viața socială. Să înveți să faci alegerile corecte este adevărata cheie pentru menținerea rezultatelor pe termen lung”, a spus dr. Leo Cerrud.

Un alt mit demontat este cel potrivit căruia conservele nu sunt sănătoase. Potrivit medicului, conservele de pește și fructele de mare pot avea o valoare nutrițională ridicată, deoarece sunt surse de fier, omega-3 și proteine de calitate. Cele conservate în suc propriu au un aport caloric scăzut, iar cele în ulei de măsline extravirgin au un aport caloric moderat.



Cele mai bune gustări

Specialistul recomandă patru variante de gustări, ușoare și sățioase: fructe de mare și creveți la grătar, murături, gazpacho servit alături de frigărui cu roșii cherry, perle de mozzarella proaspătă și frunze de busuioc, hummus sau guacamole cu legume proaspete.

„Vara nu trebuie să însemne lipsă de control sau privare totală. Totul ține de aplicarea regulii bunului-simț: alegerea celei mai bune variante dintre opțiunile disponibile, prioritizarea companiei plăcute în detrimentul exceselor alimentare și conștientizarea faptului că moderația este adevăratul secret al longevității și al stării de bine”, a spus dr. Leo Cerrud.