Asociația TRAVEL PRO a lansat proiectul „Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității”

Proiectul “Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității”, derulat de Asociația Juranliștilor Profesioniști de Turism - TRAVEL PRO, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ, a fost lansat oficial pe 8 septembrie, la Căminul Cultural din Eșelnița.

Lansarea a fost însoțită de prima acțiune publică a proiectului, “Ziua Arhivelor Comunitare”, iar răspunsul locuitorilor a fost unul important încă din prima zi: peste 200 de fotografii vechi, provenite din arhivele de familie ale oamenilor din Eșelnița, au fost aduse și digitalizate de echipa proiectului.



Fotografiile surprind oameni, familii, locuri și momente din viața comunității și vor contribui la construirea arhivei digitale dedicate Eșelniței. Acțiunea de colectare va continua pe parcursul proiectului, astfel încât cât mai multe mărturii vizuale și povești de familie să poată fi păstrate și transmise generațiilor următoare.



Proiectul “Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității” se desfășoară până pe 31 octombrie 2026 și urmărește documentarea și valorificarea memoriei locale prin fotografii, interviuri, povești de viață și portrete ale oamenilor care dau astăzi identitate comunei.



Materialele colectate vor fi reunite într-o arhivă digitală disponibilă pe platforma OameniiEselnitei.ro, iar în perioada următoare echipa proiectului va continua realizarea interviurilor cu membrii comunității și documentarea fotografică a Eșelniței de astăzi.



Un alt rezultat important va fi albumul fotografic “Oamenii Eșelniței”, realizat într-un tiraj de 1.000 de exemplare, care va fi distribuit gratuit în comunitate. Proiectul va culmina cu expoziția fotografică, lansarea albumului și Forumul Comunității Eșelnița. Evenimentele vor avea loc în a doua parte a lunii octombrie.



În deschiderea evenimentului, Claudiu Vatau, managerul proiectului din cadrul Asociației TRAVEL PRO, a vorbit despre legătura dintre memoria comunității și generațiile care vor duce mai departe identitatea Eșelniței.



„Prin proiectul «Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității», ne propunem ca, pornind de la rădăcini, să scoatem la lumină identitatea locală și să o sădim în inimile generațiilor de mâine. Până la 1 octombrie, vom lansa o platformă digitală cu interviuri ale bunicilor noștri și vom distribui gratuit în comunitate 1.000 de albume fotografice. Acest proiect s-a născut din dorința de a îmbina trecutul cu viitorul prin filtrul prezentului”, a declarat Claudiu Vatau, jurnalist membru al Asociației TRAVEL PRO.



Prezentă la lansare, Lelia Ioniță, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, a subliniat potențialul proiectului de a deveni un exemplu pentru alte comunități din România.



„Secretariatul General al Guvernului a finanțat această inițiativă deoarece am văzut în ea un potențial uriaș de reconectare instituțională și comunitară. Într-o perioadă în care România are nevoie de un inventar complet al elementelor care ne definesc identitatea, acest proiect-pilot se înscrie perfect în curentul european de conservare a valorilor spirituale și morale. Ne dorim ca modelul de la Eșelnița să fie replicat la un alt nivel în cât mai multe zone din țară”, a precizat Lelia Ioniță.



La rândul său, Președintele Consiliului Județean Mehedinți a vorbit despre valoarea identității culturale a Eșelniței și despre rolul unor astfel de parteneriate.



„Eșelnița are o istorie bogată, tradiții unice și un port popular deosebit, iar acest proiect demonstrează că localitatea își poate promova cu succes identitatea culturală, nu doar peisajele turistice. Consiliul Județean Mehedinți susține ferm astfel de parteneriate strategice care prețuiesc trecutul pentru a avea ce transmite generațiilor viitoare. Felicităm organizatorii pentru obținerea acestei finanțări guvernamentale și le vom rămâne un partener de încredere pe termen lung”, este de părere Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți.

Primarul Comunei Eșelnița a evidențiat colaborarea dintre comunitate, organizațiile locale și administrația publică și importanța continuării unor astfel de inițiative.

„În calitate de autoritate locală, susținem din tot sufletul aceste proiecte culturale care au luat naștere din colaborarea frumoasă dintre asociațiile locale și reprezentanții comunității. Ne bucurăm nespus că în Eșelnița se organizează evenimente de un asemenea calibru, capabile să pună în valoare oamenii locului. Sper ca acest demers să devină o tradiție și să ne revedem în fiecare an cu noi acțiuni de acest gen”, a declarat Marus Vâșcă, primarul comunei Eșelnița.

O contribuție esențială a avut și Parohia Ortodoxă Eșelnița.



“Eu cred că este un eveniment care va rămâne viu în sufletul fiecăruia. Contribuind cu o părticică din viața lor, cu pozele vechi pe care le-au păstrat în casă, toate acestea vor fi transformate într-un album care va dăinui peste ani și ani”, a explicat preotul Alexandru Rogobete.

Directoarea Școlii Gimnaziale Eșelnița a pus accentul pe rolul copiilor și al educației în păstrarea identității locale.



„Eșelnița este o comunitate multietnică cu oameni minunați, iar acest album transmite poveștile de viață ale unei comunități care își păstrează permanent tradițiile. Implicarea școlii și pregătirea copiilor pentru proiecte de cercetare locală reprezintă cheia pentru a transmite mai departe obiceiurile noastre autentice. Acest mod de colaborare strânsă între autorități, unitățile de învățământ și ONG-uri este, într-adevăr, un etalon al succesului”, a spus Rosemarie Cocoana, director al școlii din Eșelnița.



Pentru Asociația „Descoperă Cazanele Dunării”, proiectul reprezintă și o continuare firească a inițiativelor comunitare începute odată cu Zilele Eșelniței.



„Acest proiect reprezintă o continuare firească a Zilelor Eșelniței, fiind gândit special pentru a pune în valoare și a arhiva memoria locală. Am strâns laolaltă fotografii vechi și povești uitate prin podurile caselor pentru a le salva de la degradare. Ne dorim ca peste ani, oricine dorește să descopere istoria noastră, să poată accesa această bază de date unică”, a explicat Florentina Muchitsch, reprezentanta Asociației “Descoperă Cazanele Dunării”.

Sutele de fotografii digitalizate până acum arată că memoria Eșelniței se află încă în casele oamenilor, în albumele familiilor și în poveștile transmise de la o generație la alta. În următoarele săptămâni, proiectul va continua să le adune și să le transforme într-o resursă comună, accesibilă întregii comunități.



Proiectul este realizat de Asociația TRAVEL PRO, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ, alături de partenerii Primăria Eșelnița, Parohia Ortodoxă Eșelnița, Școala Gimnazială Eșelnița, Consiliul Județean Mehedinți și Asociația Descoperă Cazanele Dunării.



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