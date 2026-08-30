LOTO. Rezultatele tragerilor de duminică, 30 august 2026. Peste 970.000 de euro report la Joker

LOTO. Duminică, 30 august, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 30 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 august, Loteria Romana a acordat 18.111 castiguri in valoare totala de peste 1,42 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 592.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,32 milioane de lei (peste 823.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,11 milioane de lei (peste 972.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 499.900 de lei (peste 95.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 733.100 de lei (peste 139.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 757.500 de lei (peste 144.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 47.100 de lei. La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 389.700 de lei (peste 74.100 de euro).



Rezultatele tragerilor de duminică, 30 august 2026:



Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: