LOTO. Rezultatele tragerilor de joi, 3 septembrie, 2026. Peste un milion de euro  report la Joker

LOTO. Joi, 3 septembrie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 3 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 30 august, Loteria Romana a acordat 23.107 castiguri in valoare totala de peste 1,93 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).



Rezultatele tragerilor de joi, 3 septembrie, 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc: