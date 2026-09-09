Turiști români, dezamăgiți de Albania după ce au văzut ”dincolo de ambalajul” promovat pe Instagram și TikTok: „Una dintre cele mai proaste experiențe de vacanță”

Turiști dezamăgiți - Foto ilustrativ Pexels

Promovată intens pe rețelele sociale ca o destinație spectaculoasă și accesibilă, Riviera Albaneză a fost un coșmar pentru o familie de turiști români.

Experiența nefastă pe care au trăit-o câțiva turiști români în Albania a generat numeroase comentarii în mediul online. Unii internauți au lădaut litoralul albanez, alții au lansat critici dure, afirmând că realitatea este departe de imaginea promovată pe internet. Mărturia turiștilor români a fost relatată, cu pseudonimul GreenFish7099, pe un grup de Facebook - Forum Albania.

”Una dintre cele mai proaste experiențe de vacanță pe care le-am avut”

”Pentru noi a fost una dintre cele mai proaste experiențe de vacanță pe care le-am avut. Sincer, țara ni s-a parut un fel de India îmbunatățită în stil european. Am mers acolo bazându-ne pe ceea ce vedeam pe Instagram, TikTok și în postările altora și am descoperit o realitate care este foarte foarte departe de ceea ce se promovează online.

În afara zonelor private a resorturilor și a câtorva locuri amenajate special pentru turiști este pur și simplu mizerabil. Străzi neîngrijite, trotuare distruse sau inexistente, boscheți crescuți peste tot, gunoi, infrastructura neglijată și o impresie generală de nepăsare. Se vede clar că în foarte multe locuri întreținerea și curățenia nu sunt o prioritate. Ai senzația că în afara proprietăților private domnește efectiv lenea și lipsa de interes.

Riviera Albaneză este prezentată pe internet ca un fel de paradis mediteranean. În realitate în sezon este extrem de aglomerată, iar în multe zone este sufocată de oameni mașini și construcții. Plajele sunt mici și arhipline. În unele locuri ai impresia că oamenii sunt puși unul peste altul”, scrie GreenFish7099.

”Nu vă lăsați păcăliți de Instagram și TikTok. Fotografiile pe care le vedeți sunt foarte departe de realitate”

În continuarea postării se evidențiază problemele majore, care sunt lipsa curățeniei, infrastructura precară, traficul haotic și atitudinea nepoliticoasă față de turiști, care sunt adesea tratați ca o sursă de bani. Cel mai important aspect subliniat este ”să nu vă lăsați păcăliți de Instagram și TikTok. Fotografiile pe care le vedeți sunt foarte departe de realitate”.

În concluzie, autorul afirmă că ”Albania poate avea peisaje frumoase și câteva locuri care arată foarte bine. Nu contestăm asta. Dar o vacanță nu înseamnă doar o plajă frumoasă fotografiată din unghiul potrivit. Pentru noi experiența a fost: mizerie, aglomerație, haos, servicii slabe, oameni nepoliticoși și încercări constante de a scoate cât mai mulți bani de la turiști.

Nu știm dacă în alte zone ale Albaniei experiența este diferită, dar după ce am văzut și trăit noi nu ne-am mai întoarce și nu am recomanda Albania ca destinație de vacanta, recomandăm Grecia sau Italia pentru o experiență care merită, la același buget”.

Sursa Forum Albania Facebook

Euro, lira turcească şi lekul albanez cumpără românii când vine vorba să plece în vacanță

În pofida acestei experiențe nefaste, un fapt interesant este arătat de ce valută cumpără românii de la casele de schimb valutar pentru a merge în vacanță. Pe lângă euro, lira turcească şi lekul albanez se află în topul preferinţelor românilor.