Top 5 cele mai liniștite plaje din lume în 2026

Cele mai liniștite plaje din 2026, conform unui studiu. Sursa foto: Pexels

Unii oameni preferă plaje unde să audă doar sunetul apei, departe de aglomerație, muzică puternică și forfota stațiunilor turistice. Află care sunt cele mai liniștite plaje din lume în 2026, potrivit unui studiu.

Pentru mulți turiști, vacanța ideală înseamnă mai mult decât peisaje spectaculoase și apă cristalină. Uneori, cea mai mare atracție este liniștea. Un nou studiu citat de People a identificat cele mai liniștite plaje din lume pentru anul 2026, analizând factori precum popularitatea online, evaluările turiștilor, accesul la facilități, temperaturile din timpul veii și cât de ușor pot fi vizitate.

O plajă din India, pe primul loc

Pe primul loc s-a clasat Minicoy Island, o insulă aflată în Marea Arabiei, în largul coastei sud-vestice a Indiei.

Destinația este renumită pentru atmosfera sa calmă și pentru numărul redus de vizitatori, datorat atât sistemului de permise necesar pentru acces, cât și drumului lung până la insulă, care presupune aproximativ 18 ore de călătorie cu barca. Tocmai această dificultate de acces contribuie la păstrarea farmecului său autentic și a liniștii care îi atrage pe cei aflați în căutarea unei experiențe departe de aglomerație.

Minicoy Island, India. Sursa foto: Pexels

Minicoy Island se bucură și de aprecieri excelente din partea vizitatorilor. Pe Tripadvisor, insula are un scor de 4,9 din 5, iar turiștii descriu locul ca fiind un adevărat paradis tropical, cu ape turcoaz, lagune impresionante și peisaje care par desprinse din cărțile poștale. Pe lângă relaxarea pe plajă, vizitatorii pot practica snorkeling, caiac sau alte sporturi nautice și pot vizita farul istoric construit în anul 1885.

Whitehaven Beach din Australia, pe locul secund

Pe locul al doilea în clasament se află Whitehaven Beach, una dintre cele mai spectaculoase plaje ale Australiei.

Whitehaven Beach din Australia. Sursa foto: Pexels

Situată în cadrul Whitsunday Islands National Park, aceasta poate fi accesată doar cu barca sau hidroavionul și dispune de foarte puține facilități turistice în apropiere. Tocmai această izolare contribuie la atmosfera sa relaxantă și la senzația de evadare completă din cotidian.

Cala Goloritzé din Italia completează podiumul

Locul al treilea este ocupat de Cala Goloritzé din Italia. Această plajă este una dintre cele mai spectaculoase din Italia, situată pe coasta de est a insulei Sardinia, în zona Golfului Orosei.

Plaja Cala Goloritzé din Italia. Sursa foto: Pexels

Ea e faimoasă pentru apa extrem de limpede, nuanțele intense de turcoaz și formațiunile stâncoase impresionante care o înconjoară. Cel mai cunoscut element este turnul de calcar de aproximativ 143 de metri înălțime, numit Punta Goloritzé, care domină întreaga golfuleț și face locul ușor de recunoscut.

Alte două plaje care completează clasamentul

Plaja Cala Goloritzé este urmată de Pasjača Beach din Croația și de Playa Tecolote din Mexic. Toate aceste destinații au în comun accesul mai dificil și lipsa infrastructurii turistice intensive, caracteristici care le ajută să își păstreze atmosfera liniștită.

Studiul atrage atenția că cele mai liniștite plaje nu sunt neapărat cele mai accesibile. Potrivit unui analist de turism citat în raport, călătoria dificilă funcționează ca un filtru natural, iar cei care aleg să facă efortul de a ajunge în astfel de locuri sunt, de regulă, oameni care apreciază cu adevărat natura și liniștea. Astfel, experiența este diferită nu doar datorită peisajului, ci și datorită atmosferei create de numărul redus de vizitatori.

Clasamentul demonstrează că, în era turismului de masă, cele mai apreciate experiențe sunt adesea cele care necesită puțin mai mult efort pentru a fi descoperite. Pentru cei care își doresc să se deconecteze complet și să se bucure de natură fără mulțimi de turiști, aceste plaje reprezintă unele dintre cele mai bune opțiuni din lume în 2026.

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