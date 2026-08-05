Castraveții murați în chefir sunt un succes absolut! Această tendință a verii a furat inimile internauților / video

Castraveții murați în chefir sunt un succes absolut! Această tendință a verii a furat inimile internauților / captură video

Castraveții murați în chefir au devenit unul dintre cele mai discutate trenduri culinare din această vară. Murarea castraveților cu ajutorul chefirului, în locul saramurii tradiționale, a devenit cunoscută după publicarea unui videoclip pe TikTok de către Natalia Maszkowska, participantă la emisiunea „MasterChef”.

Clipul a devenit rapid viral, iar numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au început să testeze această metodă neobișnuită de preparare a murăturilor.

Deși pentru multe persoane combinația dintre castraveți și chefir poate părea surprinzătoare, specialiștii spun că utilizarea unei băuturi lactate fermentate are și o explicație științifică.

Castraveții murați în chefir. O metodă care are și o bază științifică

Rețeta neobișnuită câștigă tot mai multă popularitate pe rețelele sociale. Susținătorii acestei metode afirmă că, datorită chefirului, procesul de fermentare este mai rapid, iar castraveții rămân foarte crocanți.

Deși metoda stârnește numeroase dezbateri, ea are și o explicație din punct de vedere microbiologic. Murarea tradițională se bazează pe bacteriile lactice care se găsesc în mod natural pe coaja legumelor. Aceste bacterii sunt responsabile de fermentație și de gustul specific al murăturilor.

Și chefirul conține culturi vii de bacterii și drojdii. Adăugarea lui în borcan crește numărul microorganismelor încă de la începutul procesului de fermentare. Potrivit susținătorilor metodei, acest lucru poate accelera fermentația și poate influența gustul final al produsului.

Rețeta castraveților murați în chefir

În varianta pregătită de Natalia Maszkowska au fost folosite două borcane, unul cu castraveți întregi și unul cu castraveți tăiați.

În ambele borcane au fost adăugate ingredientele clasice folosite la murături:

mărar cu inflorescențe,

usturoi,

rădăcină de hrean,

opțional, ardei jalapeño.

Cea mai importantă schimbare a fost înlocuirea saramurii tradiționale cu chefir amestecat cu sare.

Primele semne ale fermentației au fost observate chiar după câteva ore.

Videoclipul a adunat sute de comentarii. Unii internauți s-au arătat sceptici, în timp ce alții au spus că vor încerca rețeta în propria bucătărie.

Cum se prepară castraveții murați în chefir

Pentru această rețetă sunt necesari castraveți mici de grădină, un litru de chefir și aproximativ 20 de grame de sare la fiecare litru de chefir.

Legumele se așază într-un borcan sterilizat împreună cu condimentele, apoi se toarnă peste ele chefirul bine amestecat cu sarea.

Borcanul se păstrează la temperatura camerei timp de două până la patru zile.

După încheierea fermentației, este recomandat ca borcanul să fie mutat în frigider pentru a încetini procesul de murare.

Ce spun cei care au încercat această metodă

Persoanele care folosesc această rețetă spun că murăturile își păstrează fermitatea și textura crocantă. În plus, ele capătă un gust ușor cremos, diferit de cel al castraveților murați în saramură.

Totuși, este important de menționat că această metodă reprezintă o variantă alternativă față de rețeta tradițională. În prezent, nu există studii care să compare direct rezultatele obținute prin murarea în chefir cu cele ale metodei clasice.