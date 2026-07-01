Adaugă acest ingredient în limonadă! Pe lângă faptul că te revigorează, te poate ajuta și să slăbești / FOTO: magnific.com @alexdon24

Când te gândești la o limonadă răcoritoare, îți vin în minte lămâia, gheața și zahărul.

Chimenul este asociat mai degrabă cu preparate consistente și exotice. Totuși, acest condiment aromat se potrivește foarte bine cu lămâia, notează Fakt. Împreună oferă o băutură răcoritoare și pot susține metabolismul. Iată cum poți prepara limonadă cu chimen!

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În România, acest condiment este folosit mai ales în preparatele din carne și mai rar în băuturi

La prima vedere, combinația dintre lămâie și chimen roman poate părea neobișnuită. În România, acest condiment este folosit mai ales în preparatele din carne și mai rar în băuturi. În India, însă, situația este diferită. Apa rece cu suc de lime și chimen roman este considerată de mulți ani una dintre cele mai bune băuturi pentru potolirea setei în zilele caniculare.

Secretul acestei combinații constă în contrastul aromelor. Gustul intens, ușor pământiu al chimenului echilibrează foarte bine aciditatea proaspătă a lămâii. Rezultatul este o limonadă cu un gust complex, răcoritor și armonios.

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Ce beneficii are limonada cu chimen

În anul 2016, cercetători din Iran au analizat efectele consumului de chimen în combinație cu lime. Rezultatele au fost promițătoare. Persoanele care au consumat acest amestec timp de opt săptămâni au înregistrat o scădere a greutății corporale și a indicelui de masă corporală, cunoscut drept IMC.

De asemenea, participanții au prezentat valori mai mici ale colesterolului LDL, cunoscut drept colesterolul rău.

Chimenul este apreciat de mult timp pentru efectele sale benefice asupra sistemului digestiv. Poate contribui la reducerea disconfortului gastric, sprijină funcționarea pancreasului și stimulează producția enzimelor digestive. Din acest motiv este adesea adăugat în preparatele grase și greu de digerat. Infuzia de chimen este considerată de unele persoane un sprijin pentru metabolism și digestie.

Beneficiile acestui condiment nu se opresc aici. Deși este folosit în cantități mici, are o valoare nutritivă importantă. Furnizează fibre, proteine și grăsimi sănătoase. În același timp, conține minerale precum fier, calciu, magneziu, fosfor și mangan. Aduce și vitamine din complexul B, precum și vitamina E.

Aroma sa specifică este dată de uleiurile esențiale naturale, în special de cuminaldehidă, substanța care îi oferă mirosul cald și ușor pământiu. Studiile au arătat că această plantă conține compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, iar unele cercetări sugerează că poate susține digestia și poate avea efecte antibacteriene.

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Cum prepari limonada cu chimen

Baza acestei băuturi poate fi o infuzie de chimen. După ce infuzia se răcește, adaugă suc de lămâie sau de lime și puțin zahăr din trestie ori miere. O cantitate foarte mică de sare poate intensifica gustul. În India, această combinație este foarte populară și apreciată pentru efectul răcoritor.

Poți prepara băutura și amestecând direct apă, suc de lămâie sau lime și chimen măcinat, în proporțiile pe care le preferi. Pentru un plus de aromă poți adăuga ghimbir proaspăt sau frunze de mentă.

O variantă tradițională este jaljeera, o băutură indiană preparată din apă și suc de lămâie sau lime, la care se adaugă un amestec de condimente aromate. Gustul caracteristic este dat de chimenul prăjit, sarea neagră indiană, cunoscută sub numele de kala namak, menta, coriandrul, ghimbirul și piperul.

Jaljeera are un gust acrișor, sărat și ușor picant. Pentru persoanele obișnuite cu limonada dulce, această băutură poate părea neobișnuită. În India este consumată în special în zilele călduroase pentru efectul răcoritor. De asemenea, este servită adesea înainte de masă, deoarece, în mod tradițional, se consideră că amestecul de condimente sprijină digestia. Se servește foarte rece, cu cuburi de gheață și frunze de mentă.

Prepararea jaljeerei durează doar câteva minute. Pune în blender apă, suc de lămâie sau lime, o mână de frunze proaspete de mentă și amestecul de condimente, care conține chimen, ghimbir uscat, piper negru și sare neagră. Mixează totul pentru scurt timp, apoi răcește bine băutura înainte de servire.

Poți îndulci jaljeera cu miere sau poți renunța complet la orice îndulcitor. Un rezultat interesant se obține dacă înlocuiești apa plată cu apă minerală carbogazoasă. Astfel, băutura capătă un efect ușor efervescent. Păstrată la frigider, își menține prospețimea timp de două sau trei zile.