Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent

Descoperă pas cu pas cum să prepari bubble tea chiar la tine acasă!

  • 1 plic ceai negru
  • 50 g perle de tapioca
  • 250 ml lapte
  • 25 g zahăr de cocos
  • apă, gheață

Fierbi perlele de tapioca 15 minute. După ce fierb, păstrezi apa, iar tapioca se lasă la răcit 10 ore. Iei câteva linguri din apa păstrată și faci un sirop cu zahărul de cocos. Pui pe foc și amesteci până se închide la culoare.

A doua zi, fierbi perlele de tapioca în sirop.

Separat, fierbi 300 ml de apă și prepari ceaiul negru. Pui perlele de tapioca în pahare, adaugi gheață până sus, apoi laptele rece și ceaiul, potrivit 20minutos.es

 

La ce să fii atent când bei bubble tea

Bubble tea a devenit foarte popular datorită gustului său și al aspectului interesant dat de perlele de tapioca. Deși poate fi o băutură plăcută, există câteva lucruri importante de care trebuie să ții cont pentru a nu-ți afecta sănătatea.

Cantitatea de zahăr

Multe variante comerciale de bubble tea conțin cantități mari de zahăr – uneori echivalentul a 7–10 lingurițe într-un singur pahar. Consumul frecvent poate duce la creștere în greutate, probleme dentare și dezechilibre metabolice. Este recomandat să optezi pentru versiuni cu mai puțin zahăr sau să ajustezi cantitatea dacă prepari băutura acasă.

Caloriile și porțiile

Chiar dacă paharul pare mic, caloric vorbind, bubble tea poate fi echivalentul unei gustări bogate în carbohidrați. Tapioca sau alte perle aduc un aport mare de calorii “goale”, fără nutrienți semnificativi. Alege porții mai mici sau redu cantitatea de perle.

Tipul de ingrediente

Atenție la lapte și arome. Laptele integral sau alternativele vegetale pot influența conținutul caloric și nutrițional. Evită băuturile cu coloranți și arome artificiale, care nu aduc beneficii pentru sănătate.

Frecvența consumului

Bubble tea poate fi savurat ocazional, dar nu ar trebui să devină un obicei zilnic. Dacă îți place foarte mult, încearcă să îl prepari acasă cu ingrediente sănătoase.

Beneficiile variantei făcute acasă

Dacă prepari bubble tea acasă, ai control total asupra zahărului, ingredientelor și calității acestora. Poți experimenta combinații de ceaiuri, fructe și îndulcitori sănătoși și poți transforma băutura într-o gustare plăcută și nutritivă.

