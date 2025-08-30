Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent

Descoperă pas cu pas cum să prepari bubble tea chiar la tine acasă!

1 plic ceai negru

50 g perle de tapioca

250 ml lapte

25 g zahăr de cocos

apă, gheață

Fierbi perlele de tapioca 15 minute. După ce fierb, păstrezi apa, iar tapioca se lasă la răcit 10 ore. Iei câteva linguri din apa păstrată și faci un sirop cu zahărul de cocos. Pui pe foc și amesteci până se închide la culoare.

A doua zi, fierbi perlele de tapioca în sirop.

Separat, fierbi 300 ml de apă și prepari ceaiul negru. Pui perlele de tapioca în pahare, adaugi gheață până sus, apoi laptele rece și ceaiul, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

La ce să fii atent când bei bubble tea

Bubble tea a devenit foarte popular datorită gustului său și al aspectului interesant dat de perlele de tapioca. Deși poate fi o băutură plăcută, există câteva lucruri importante de care trebuie să ții cont pentru a nu-ți afecta sănătatea.

Cantitatea de zahăr



Multe variante comerciale de bubble tea conțin cantități mari de zahăr – uneori echivalentul a 7–10 lingurițe într-un singur pahar. Consumul frecvent poate duce la creștere în greutate, probleme dentare și dezechilibre metabolice. Este recomandat să optezi pentru versiuni cu mai puțin zahăr sau să ajustezi cantitatea dacă prepari băutura acasă.

Caloriile și porțiile



Chiar dacă paharul pare mic, caloric vorbind, bubble tea poate fi echivalentul unei gustări bogate în carbohidrați. Tapioca sau alte perle aduc un aport mare de calorii “goale”, fără nutrienți semnificativi. Alege porții mai mici sau redu cantitatea de perle.

Tipul de ingrediente



Atenție la lapte și arome. Laptele integral sau alternativele vegetale pot influența conținutul caloric și nutrițional. Evită băuturile cu coloranți și arome artificiale, care nu aduc beneficii pentru sănătate.

Frecvența consumului



Bubble tea poate fi savurat ocazional, dar nu ar trebui să devină un obicei zilnic. Dacă îți place foarte mult, încearcă să îl prepari acasă cu ingrediente sănătoase.

Beneficiile variantei făcute acasă



Dacă prepari bubble tea acasă, ai control total asupra zahărului, ingredientelor și calității acestora. Poți experimenta combinații de ceaiuri, fructe și îndulcitori sănătoși și poți transforma băutura într-o gustare plăcută și nutritivă.

