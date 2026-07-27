Care fasole păstăi este mai bună, verde sau galbenă? Diferența nu constă doar în gust / FOTO: magnific.com @basaya

Fasolea verde și cea galbenă se numără printre cele mai apreciate legume ale verii. Ambele sunt gustoase, ușoare, sărace în calorii și bogate în nutrienți valoroși. Deși, la prima vedere, se diferențiază mai ales prin culoare, în realitate au gusturi ușor diferite și oferă organismului proporții distincte de vitamine și minerale. Cine ar trebui să aleagă fasolea verde și cine ar trebui să opteze pentru cea galbenă?

Potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, ar trebui să consumăm zilnic cel puțin 400 g de fructe și legume, împărțite în cinci porții. Trei sferturi din această cantitate ar trebui să fie reprezentate de legume, iar un sfert de fructe. Mulți specialiști subliniază însă că beneficiile pentru sănătate sunt și mai mari atunci când consumul ajunge la 600 până la 800 g pe zi.

Vara este cel mai bun moment pentru a crește cantitatea de legume din alimentație, deoarece piețele sunt pline de produse proaspete și de sezon. În luna iulie, tarabele sunt dominate de fasolea verde și cea galbenă. Pe care ar trebui să o alegi?

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De ce merită să consumi fasole verde și galbenă

Indiferent de culoare, fasolea păstăi este o sursă excelentă de nutrienți. O porție de 100 g conține doar 30 până la 40 kcal, ceea ce o face potrivită pentru persoanele care vor să își mențină greutatea.

Fasolea păstăi este bogată în fibre, care susțin funcționarea intestinelor, ajută la prevenirea constipației și oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp. În plus, are un indice glicemic scăzut, astfel că poate fi consumată fără griji și de persoanele cu diabet sau rezistență la insulină.

Fasolea păstăi este și o sursă importantă de vitamine și minerale. Oferă cantități semnificative de vitamina C, care susține sistemul imunitar, vitamina E, benefică pentru sănătatea pielii, vitamine din complexul B și vitamina K. De asemenea, conține acid folic, magneziu, potasiu, fosfor, fier, mangan, cupru și fluor.

Antioxidanții din păstăi ajută la protejarea celulelor împotriva radicalilor liberi și încetinesc procesele de îmbătrânire. Fasolea păstăi conține și o cantitate relativ mare de proteine, fiind o alegere valoroasă pentru persoanele care reduc consumul de carne sau au renunțat complet la aceasta.

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Fasole verde sau galbenă, pe care să o alegi?

Aici se încheie asemănările dintre cele două soiuri. Fasolea galbenă are un gust mai delicat, cu note ușor cremoase, în timp ce fasolea verde are un gust mai intens și mai pronunțat.

Fasolea verde conține mai mult acid folic și vitamina A. Din acest motiv, este recomandată în special femeilor însărcinate, persoanelor cu anemie și celor care vor să își protejeze vederea, să își susțină sistemul imunitar și să își mențină sănătatea pielii, părului și unghiilor, notează Fakt.

În schimb, fasolea galbenă furnizează mai mult potasiu și fosfor. Potasiul contribuie la menținerea echilibrului hidroelectrolitic și susține funcționarea inimii, iar fosforul este necesar pentru oase puternice și pentru buna funcționare a sistemului nervos.

Cele două tipuri de fasole diferă și prin timpul de preparare. Fasolea galbenă este fiartă în aproximativ 10 minute, în timp ce fasolea verde poate avea nevoie de până la 20 de minute.

Nutriționiștii recomandă consumul alternativ al celor două soiuri, astfel încât organismul să beneficieze de întregul spectru de vitamine și minerale pe care acestea le oferă.

Mai există un aspect important. Fasolea păstăi nu trebuie consumată niciodată crudă. Ea conține fazină și toxalbumine, substanțe naturale care pot fi periculoase pentru sănătate, dar care sunt inactivate prin gătire.

Cea mai mare parte a vitaminelor și mineralelor se păstrează atunci când fasolea este gătită la abur, deși poate fi fiartă și în apă. După fierbere o poți sota într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, poți adăuga fulgi de migdale prăjiți sau o poți presăra cu parmezan ras. Este la fel de gustoasă cu usturoi ras sau gătită pentru scurt timp într-un sos din smântână pentru gătit cu 18% grăsime, usturoi și multe verdețuri proaspete.

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