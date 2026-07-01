Litoralul românesc, surpriza verii. Cum mi-am prelungit concediul

litoralul românesc

Ne place să ne plângem de litoralul nostru, dar ce te faci când realitatea din teren îți dă planurile peste cap și te obligă, subtil, să îți amâni întoarcerea acasă?

Dacă deschizi grupurile de vacanțe de pe Facebook sau intri pe forumuri, litoralul românesc pare o cauză pierdută. Vezi doar postări alarmante despre prețuri astronomice, filmări cu o mare plină de alge și sute de comentarii în care românii te îmbie, aproape agresiv, să pleci din țară.

Noi, românii, avem o relație complicată cu litoralul autohton: avem tendința de a-l critica aspru. Și totuși, există momente în care marea noastră te surprinde atât de plăcut, încât planurile de plecare pentru ziua de duminică se transformă, instant, în ”hai să mai stăm măcar o zi”. Și așa am făcut. Inițial ne-am rezervat un sejur de 6 nopți, iar la jumătatea vacanței am decis, impulsive, lucru care nu ne caracterizează deloc, să mai adăugăm o zi. Așa că am prelungit cazarea cu încă o noapte.

Sudul litoralului, oaza noastră de liniște

Suntem o familie cu un copil de 7 ani și tocmai am trăit acea experiență de neuitat. Am ales strategic ultima săptămână din luna iunie pentru acest sejur. A fost o decizie excelentă, deoarece am prins o perioadă aerisită, cu un soare blând și plaje libere.

În loc să strângem bagajele și să le înghesuim în portbagaj, ne-am uitat lung la recepție și am spus: ”Mai rămânem o zi!”.

Și am rămas! Am avut un gram de noroc și am mai găsit o cameră liberă pentru încă o noapte.

Dacă nordul este asociat adesea cu agitația, muzica la maximum și cluburile, stațiunea Olimp își păstrează acel statut de oază de liniște, ideală pentru familii. Fără ecrane mari, fără reclame pompoase în spate și fără marketing agresiv, am descoperit aici rețeta simplă și curată a unei vacanțe reușite.

Mitul serviciilor slabe, demontat la 3 stele

Aici am descoperit o altă față a turismului românesc. Dincolo de prejudecăți, există antreprenori români care demonstrează că se poate și altfel.

Oameni care au investit cu cap și cu mult suflet într-un de 3 stele oferă condiții excelente, o curățenie impecabilă și o ospitalitate caldă, fără pic de aroganță. Acești investitori ne-au arătat că respectul pentru turist nu a dispărut de pe litoralul nostru.

Ne-am făcut calculele destul de atent de acasă, deoarece, nu-i așa, că nimănui nu-i place să arunce cu banii. Am făcut rezervarea încă din luna ianuarie, iar acest avans ne-a asigurat un tarif excelent prin ofertele de înscrieri timpurii. Pentru noi, pachetul complet s-a dovedit a fi lozul câștigător și cea mai deșteaptă alegere.

Sejurul nu ne-a golit buzunarele și ne-a scăpat complet de stresul zilnic. Ne-a oferit prețuri cinstite și exact ce aveam nevoie pentru ritmul obositor, dar frumos, al unui copil de 7 ani: confort, mâncare caldă la timp și, cel mai important, libertatea să uităm de ceas. Astfel, ne-am bucurat pur și simplu unii de alții și de tot ce ne oferă marea.

Desigur, privind dincolo de gardul hotelului, îți dai seama rapid că povestea nu e încă perfectă. Da, mai sunt destule lucruri de făcut și de pus la punct, însă ele țin mai degrabă de partea administrației publice. Un spațiu verde care cere mai multă atenție sau detalii de infrastructură care încă își așteaptă rândul. Dacă vrem să găsim nod în papură, putem să o facem. Nicăieri nu cred că e perfect! Nici noi nu suntem perfecți, dar până la urmă, ține doar de noi ce alegem să privim.

Plajă fină, apă caldă și mici comori marine

Marea, la rândul ei, a ținut cu noi și ne-a oferit un spectacol de o puritate rară. Apa a fost neașteptat de caldă, limpede și complet lipsită de alge, acea spaimă clasică a turiștilor de la Marea Neagră.

Un mare plus pentru părinți este panta de intrare în apă. Extrem de lină și sigură pentru cei mici. În plus, plaja dispune de toate facilitățile necesare, pentru un sejur reușit și sigur.

Da, pe mal se găsesc destule scoici. Însă, departe să fie un inconvenient sau un deranj la mers, ele au devenit rapid ”material de lucru” și comori de adunat pentru mica noastră exploratoare.

Magia serilor și plimbările pe jos

Dacă zilele au fost dedicate mării, serile ne-au oferit o altfel de deconectare. Lipsa cluburilor zgomotoase lasă loc sunetului pur al valurilor și pescărușilor. Într-una dintre seri, ne-am plimbat pe jos până în Neptun. Această plimbare, la umbra copacilor sau pe malul lacului Neptun plin de nuferi care dădeau să înflorească, ne-a arătat din nou farmecul discret al sudului. Este un traseu perfect pentru pașii leneși de vacanță, unde timpul pare că își încetinește ritmul.

Acea zi în plus, pe care am rezervat-o spontan, nu a fost doar un moft de moment. A fost dovada vie că atunci când serviciile sunt corecte, prețurile sunt cinstite, iar natura ține cu tine, litoralul românesc chiar îți poate oferi acea deconectare totală și curată de care ai nevoie. Ne-am întors acasă cu bateriile încărcate, cu buzunarele pline de scoici și cu promisiunea fermă că vom reveni.