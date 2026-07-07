Unde merg românii în vacanţă, după valutele pe care le cumpără. Destinaţii surprinzătoare

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Românii nu mai cumpără doar EURO de la casele de schimb valutar. Valutele cumpărate scot la iveală destinaţii surprinzătoare de vacanţă.

Euro, lira turcească şi lekul albanez se află în topul preferinţelor românilor atunci când vine vorba despre schimburi valutare în timpul vacanţelor de vară, arată o analiză de specialitate, publicată marţi.

Conform datelor Tavex, cererea pentru valută în sezonul estival urmează principalele destinaţii de vacanţă ale românilor: de la Grecia şi Bulgaria până la Turcia şi Albania. În acest context, cele mai cumpărate valute în lunile de vară sunt euro, lira turcească şi lekul albanez, dar, în acelaşi timp, există o cerere mai redusă, dar constantă, şi pentru valutele asociate destinaţiilor îndepărtate, precum yenul japonez, wonul sud-coreean, rupia indoneziană şi dongul vietnamez.

Turcia şi Albania, destinaţii foarte apreciate

Cea mai mare cerere rămâne pentru euro, întrucât multe dintre destinaţiile preferate de vacanţă ale românilor se află în zona euro sau utilizează pe scară largă moneda europeană pentru plăţile turistice, cum este cazul unor state ca Grecia, Italia, Spania, Muntenegru şi Bulgaria.

"Lira turcească se numără, de asemenea, printre cele mai solicitate valute în sezonul estival. Lunile iulie şi august sunt, în mod tradiţional, cele mai active, în condiţiile în care Turcia rămâne una dintre destinaţiile de vacanţă preferate de turiştii români. Potrivit observaţiilor Tavex, cererea pentru lira turcească în ultimele sezoane de vară s-a menţinut semnificativ mai ridicată decât în urmă cu câţiva ani, confirmând statutul Turciei ca una dintre principalele destinaţii din afara zonei euro, unde turiştii preferă să aibă la dispoziţie moneda locală. O tendinţă similară se observă şi în cazul lekului albanez. Albania continuă să se consolideze ca o destinaţie accesibilă şi tot mai populară pentru vacanţele de vară. Cererea pentru această valută a atins un vârf în vara anului 2024, iar în sezonul următor a fost cu aproximativ 20% mai redusă. Chiar şi în aceste condiţii, interesul pentru lekul albanez rămâne un indicator important al dezvoltării Albaniei ca alternativă de vacanţă pentru turiştii români", notează analiza citată.

De ce cumpără românii valută înainte de vacanţă

Potrivit specialiştilor, principalele motive pentru care românii cumpără numerar în valută înainte de plecare sunt de ordin practic.

"În timpul vacanţelor de vară, turiştii tranzitează adesea mai multe ţări şi au nevoie de bani lichizi pentru a achita taxele de drum, a plăti parcarea, transportul local, cumpărăturile de mici dimensiuni, sau a face alte cheltuieli pentru suveniruri, restaurante sau servicii unde plata cu cardul nu este întotdeauna disponibilă ori convenabilă. Din acest motiv, mulţi aleg să îşi pregătească din timp cel puţin o parte din buget în moneda locală a destinaţiei. Deşi plăţile cu cardul sunt tot mai răspândite, numerarul nu îşi pierde relevanţa. În destinaţiile turistice populare, acesta rămâne util pentru cheltuielile de zi cu zi şi pentru plăţile neplanificate, în special în afara marilor hoteluri, centrelor comerciale şi lanţurilor internaţionale. Acest lucru este valabil mai ales în pieţe, magazine mici, popasuri de pe traseu, pentru a achita taxiuri sau servicii de pe plajă ori în localităţile mai mici", se menţionează în cercetare.

În opinia companiei de specialitate, una dintre cele mai frecvente greşeli înainte de plecarea în vacanţă este amânarea schimbului valutar până în ultimul moment.

"Atunci când schimbă bani sub presiunea timpului - în aeroport, într-o zonă turistică sau abia după sosirea la destinaţie - turiştii au, de regulă, mai puţine opţiuni şi un control mai redus asupra condiţiilor de schimb. O abordare mai eficientă este schimbarea din timp a cel puţin unei părţi din suma necesară, în special atunci când destinaţia nu utilizează moneda euro (...) piaţa numerarului în valută devine tot mai sezonieră şi este strâns legată de fluxurile reale de călătorie. Vara, această tendinţă este evidentă: Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia, Spania şi Albania se menţin printre cele mai populare destinaţii pentru români, iar cererea pentru valutele acestor ţări urmează fidel aceste trasee de vacanţă", conform sursei citate.