Sisteme de pensii din Europa, în mare pericol. Avertismentul economistului-șef al BERD: „Europa de Est a îmbătrânit înainte să se îmbogățească”

Europa îmbătrânește și și pierde populație înainte de a atinge nivelul de bogăție al Occidentului, avertizează economistul-șef al BERD. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Economistul-șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Beata Javorcik lansează un avertisment îngrijorător în legătură cu soarta sistemelor de pensii din Europa.

Economistul-șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Beata Javorcik, subliniază, într-un interviu acordat publicației Le Monde, că prețurile la energie sunt de cinci ori mai mari în Europa decât în ​​Statele Unite, ceea ce nu era cazul acum șase ani.

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Șocul energetic legat de războiul din Orientul Mijlociu a penalizat mai mult Europa decât Statele Unite, spune Beata Javorcik, care avertizează și că sistemele de pensii și de sănătate sunt în pericol din cauza îmbătrânirii populației.

Beata Javorcik: În 2020, prețurile gazelor naturale erau la același nivel în Europa și SUA

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), fondată în 1991 pentru a ajuta țările din fostul bloc sovietic, și-a extins ulterior domeniul de aplicare, în special la anumite părți din Asia Centrală. În noile sale previziuni publicate pe 3 iunie, BERD preconizează o creștere de 3,1% în 2026 pentru toate cele 41 de țări pe care le monitorizează, comparativ cu 3,4% în 2025.

"În 2020, prețurile gazelor naturale erau la același nivel în Europa și Statele Unite. Astăzi, acestea sunt de cinci ori mai mari pe Bătrânul Continent, din cauza războiului din Ucraina declanșat de Rusia în 2022, care a obligat statele să găsească o alternativă la gazul rusesc, și apoi a conflictului din Orientul Mijlociu. Acesta este un decalaj major care apasă asupra competitivității europene, chiar dacă este mai puțin pronunțat decât în ​​timpul vârfului din 2022, datorită dezvoltării energiilor regenerabile", a spus ea.

Economistul-șef al BERD: Țările est-europene au îmbătrânit înainte de a se îmbogăți

Totodată, Beata Javorcik a rezumat succint dilema cu care se confruntă acum Europa Centrală și de Est: aceste țări îmbătrânesc și pierd populație înainte de a atinge nivelul de bogăție al Occidentului. Acesta este încă un obstacol în calea convergenței lor economice, spune economistul-șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

„Țările est-europene au îmbătrânit înainte de a se îmbogăți”, a declarat economista Beata Javorcik.

Afirmația surprinde un paradox. În timp ce economiile asiatice au prosperat având o populație tânără, mai multe țări din Europa Centrală și de Est se confruntă cu îmbătrânirea și declinul demografic înainte de a atinge standardele de viață occidentale.

Emigrația și ratele natalității

Fenomenul provine din două dinamici: rate de fertilitate persistent scăzute și emigrație ridicată, în special a tinerilor adulți apți de muncă care au plecat în Europa de Vest de la extinderea UE.

Rezultatul: o populație aptă de muncă în scădere, tocmai acolo unde este nevoie de mai multă forță de muncă și contribuabili.

De ce sistemele de pensii sunt în pericol

Acest dezechilibru afectează creșterea către nivelurile de venit occidentale: mai puțini lucrători, sisteme de pensii și sănătate tensionate și o bază de impozitare erodată.

„Recuperarea decalajului” începută după 1990 riscă să stagneze înainte de a fi finalizată - o provocare majoră pentru Uniunea Europeană în ansamblu.

Care sunt soluțiile?

Căile sugerate de economiști sunt bine cunoscute, dar dificile: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă (femei, lucrători mai în vârstă), concentrarea pe productivitate și inovare și implementarea unei migrații a forței de muncă mai bine organizate, scrie Actu Brief.

Totuși, toate acestea sunt alegeri sensibile din punct de vedere politic care necesită reforme pe termen lung.