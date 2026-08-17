Accident grav între o motocicletă și o mașină, pe drumul spre Poiana Brașov. Două persoane au murit - UPDATE

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Două persoane aflate pe o motocicletă au murit, luni seara, într-un accident rutier produs pe drumul spre Poiana Brașov, în urma coliziunii cu un autoturism.

UPDATE: În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, ambele victime, un bărbat în vârstă de 34 de ani și o tânără în vârstă de 19 ani, au fost declarate decedate.

Știre inițială

Un accident rutier în care au fost implicate o motocicletă şi un autoturism a avut loc luni seara pe drumul spre Poiana Braşov DN1E, a informat ISU Braşov.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi un echipaj cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Două persoane de pe motocicletă, găsite inconștiente

La sosirea echipajelor operative, au fost identificare două victime inconştiente, persoane aflate pe motocicletă. Traficul este blocat, iar misiunea este în desfăşurare, potrivit Agerpres.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, care este manevra pe care fiecare motociclist trebuie să o știe.

Titi Aur, despre manevra pe care orice motociclist trebuie să o știe

Frânarea de urgență este una dintre cele mai importante manevre pe care orice motociclist trebuie să știe să o execute corect, potrivit acestuia.

„Frânarea de urgență este manevra pe care o faci doar când ești pus în această situație. Când vorbim despre mașină, deși pare simplu - apăs pe pedala de frână - foarte mulți șoferi nu știu să facă o frânare eficientă sau nu se așteaptă că mașina frânează atât de bine.

Când suntem pe motocicletă, suntem în aceeași situație plus încă ceva - e vorba despre echilibru. La mașină ești pe patru roți, apeși pe frână - mai bine sau mai puțin bine - dar ești pe cele patru roți și doar în anumite condiții speciale ajungi să derapezi. Când vorbim despre motocicletă, frânarea la limită înseamnă și acel echilibru. Frânarea cea mai mare, 80%, se face pe roata din față. Dacă la mașină probabilitatea să se ridice pe roțile din față practic nu există sau foarte rar, la motocicletă se întâmplă foarte des. O frânare foarte eficientă sau foarte rapidă te poate face să te ridici pe roata din față, ceea ce înseamnă că ajunge să fie echilibru total doar pe roata de față, pe o suprafață foarte mică”, a explicat Titi Aur, instructor de conducere defensivă, în exclusivitate pentru DCNews.