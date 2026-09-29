Cititul în România, o bătălie pe care o pierdem. Bogdan Hrib: Ar trebui să scriem texte de o pagină. Ar fi cel mai ușor pentru cei care citesc / video

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Scriitorul Bogdan Hrib a atras atenția asupra scăderii interesului pentru citit în România și a explicat că oamenii nu mai au răbdare să citească texte lungi. Tot el a oferit și soluția: scriitorii ar trebui să scrie texte mai scurte, de o pagină, pentru ca cititorii să se poată concentra.

Scriitorul Bogdan Hrib a vorbit despre faptul că oamenii citesc tot mai puțin și că le este greu să se concentreze și a explicat că scriitorii ar trebui să scrie texte mai scurte, de o pagină, care să fie mai ușor de citit.

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„După ce scrii începe lupta, că vrei de obicei să fii și publicat, și atunci editorul te întreabă cui se adresează cartea respectivă? Și nu știu cui se adresează. Mie mi se pare că la noi se citește cantitativ mult și prost, adică dacă citim sau vedem toate minunățiile astea care apar pe ecrane mari și mici, nu mai apucăm să ne concentrăm. S-au publicat de curând rezultate la testele PISA și nu mai are rost să le pomenim.

Senzația mea e că noi ar trebui, în momentul de față, pentru cititorii de azi, să scriem flash-fiction, de ăsta de o pagină, pentru că nu-mi dau seama dacă mai există cititori. E cel mai greu, dar cred că ar fi cel mai ușor pentru cei care citesc, pentru că ar putea să se concentreze. Mie mi-e teamă că un roman greu... Adică nu știu, mai citește cineva Frații Karamazov, Război și pace, volume?”, a spus Bogdan Hrib.

„Ți-e frică! Dacă îl scapi pe picior îți rupe piciorul!”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Nu știu, eu era să-mi omor soția în pat. Era să o omor că aveam un hardcover și nu era Tolstoi, era un autor de romane polițiste”, a spus Bogdan Hrib.

„La anul e jubileul cutremurului din '77. La cutremur îți cad volume grele, în rest, un telefon, o tabletă”, a spus Val Vâlcu.

Stilul minimalist nu înseamnă lipsa cărților

Bogdan Hrib a adus aminte de cei care spun că preferă stilul minimalist în locuință, motiv pentru care declară că evită să aibă cărți, și a spus că nordicii, care sunt mari iubitori ai stilului minimalist, au într-adevăr mai puțină mobilă în sufragerie, dar au biblioteci pline cu cărți.

„Cum zicea cineva: nu mai e bine cu cărțile, că țin praf... Deci mai minimalist. Am auzit de nu știu câte ori povestea asta, că să avem așa mobilă minimalistă ca în nord. Singura problemă e că ăia din nord au, într-adevăr, în camera de zi mobilă puțină, dar au altă cameră care se cheamă bibliotecă sau birou, în care au trei pereți de sus până jos cu cărți și undeva un birou sau un fotoliu unde proprietarul sau proprietarii citesc”, a spus Bogdan Hrib.

„Se simte acum pentru că nordicii domină în topul librăriilor”, a spus Val Vâlcu.

„Mie mi se pare că în Europa, în primul rând, e foarte grea și foarte solidă zona asta”, a spus Bogdan Hrib.

„Danemarca are vreun premiu Nobel pentru literatură?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Danemarca are o doamnă care are un premiu, dar nu cred că e o problemă de Nobel. Eu aș zice că e un pic de marketing și politică. Cred că e vorba de pasiunea cititului. Eu am văzut în Danemarca cum a fost salvată o rețea de librării pentru că oamenii s-au dus într-un weekend și au făcut coadă ca s-o salveze.

Adică a ieșit un librar care avea patru-cinci librării și a zis: „Nu ne mai putem plăti chiria! Veniți și ajutați-ne”. Asta era înainte de pandemie. O sâmbătă și o duminică au fost cozi și oamenii au venit și și-au cumpărat câte o carte pentru ei sau pentru cadou.

Sau sar un pic în Atlantic și zic de Islanda, unde obiceiul de Crăciun este să se facă cadou cărți. Adică există niște țări, niște societăți în care cartea este parte din...”, a spus Bogdan Hrib.

„Cred că un deputat, un wannabe deputat, împărțise cărți în loc de ulei și făină. Au fost tipărite multe să le dea cu ziarul și n-a mai mers lucrarea, și le luase unul care era candidat și le dădea alegătorilor. Își ștampilase numele lui și în loc de găleata de plastic, uleiul, făina, dădea cărți”, a spus Val Vâlcu.

Cititul în România, o bătălie pe care o pierdem

Bogdan Hrib a spus că în România cititul este o problemă și că ar trebui promovate mai mult cărțile. El a dat exemplul Marii Britanii, unde diverse personalități au vorbit public despre cărțile pe care le citesc, lucru care în România pare imposibil de pus în practică.

„Nu știu cum e cu cititul la noi, eu cred că e o bătălie pe care o tot ducem, o pierdem, o câștigăm. Cred că mai degrabă o pierdem. Dar mie îmi pare rău de niște lucruri, că măcar nu copiem după alții, că la tot felul de chestii copiem. În Marea Britanie anul ăsta a fost Anul Internațional al Cititului. Nu era nicio chestiune complicată, statul n-a dat niciun ban, dar personalități, actori au ieșit cu o carte în față, au povestit despre ce citesc ei, deci a fost așa emulație. Toți au vorbit un pic despre cărți, despre ce cărți le plac, despre ce citesc și s-a creat așa un mic zumzet. Era simplu.

Eu știu că am vorbit de vreo două ori cu doi vicepreședinți ai Senatului și i-am rugat: „Domnule, când e Ziua Internațională a Cărții, n-ați putea să vă rugați colegii să vină cu o carte la Senat, să vadă presa, să se dea un semnal?”, a spus Bogdan Hrib.

„Nu, dar de Ziua Internațională a Pisicii se pozează cu o pisică pe Instagram”, a spus Val Vâlcu.

„Să ducă fiecare pisicile în Parlament, dar eu ziceam că o carte e mai puțin zglobie...”, a spus Bogdan Hrib la DC News.

Nu este pentru prima dată când scriitorul Bogdan Hrib atrage atenția cu privire la scăderea interesului pentru citit. Acesta a vorbit de nenumărate ori despre acest subiect în trecut.