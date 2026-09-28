A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin- PAH

foto Facebook Patrick André de Hillerin

Jurnalistul Patrick André de Hillerin - PAH- a murit.

”Cu adâncă durere în suflet vă anunţam dispariţia prematură a colegului de breaslă Patrick Andre de Hillerin, la doar 52 de ani… Plecarea sa lasă în urmă un gol greu de cuprins în cuvinte și o profundă tristețe în rândul celor care l-au cunoscut, apreciat și respectat.

Prin activitatea sa jurnalistică, prin vocea sa distinctă și prin pasiunea pentru adevăr, pentru meseria pe care a slujit-o, Patrick André de Hillerin și-a lăsat amprenta asupra presei românești.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și i-au fost aproape” scrie Tulcea Noastră.

Un apel la 112, în 28 septembrie, ora 18:00

ziaruldetulcea.ro scrie că ”jurnalistul Patrick André de Hillerin ( 52 ani) a încetat din viață luni, 28 septembrie, la Jurilovca, județul Tulcea, potrivit informațiilor disponibile în acest moment. Un apel la 112 ar fi fost făcut în jurul orei 18.00 de către un prieten al jurnalistului. Circumstanțele și cauza decesului urmează să fie stabilite de autorități.

Patrick André de Hillerin a fost una dintre vocile cunoscute ale presei românești de după 1990. A început să scrie încă din adolescență, debutând în presa studențească în perioada manifestației din Piața Universității, după care s-a alăturat publicației Cațavencu. A fost membru fondator al Academiei Cațavencu și, ulterior, al Cațavencii.

De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, a colaborat cu publicații precum *Libertatea*, *Săptămâna Financiară* și *Dilema Veche* și a contribuit la emisiuni precum *Jurnalul Academiei Cațavencu*, *Starea Nației* și *România 9*. În ultimii ani, Patrick André de Hillerin a fost editorialist la *Gândul* dar si director al cotidianului tulcean Obiectiv.

Jurnalist cu un stil incisiv, ironic și recognoscibil, PAH a scris despre politică, societate și oamenii care au marcat România ultimelor decenii. A fost, totodată, strâns legat de Tulcea, oraș în care a locuit și în care a activat în presa locală.

Dispariția sa lasă un gol în presa românească și în comunitatea jurnalistică tulceană.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Se pare că un AVC ar fi dus la moartea jurnalistului, dar informația nu este confirmată oficial.

Patrick André de Hillerin a intrat în presă când avea doar 15 ani, în 1990, ca să facă ce-i place. Și a făcut, pentru că i-a plăcut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!