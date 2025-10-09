€ 5.0953
Data actualizării: 08:21 09 Oct 2025 | Data publicării: 08:20 09 Oct 2025

PAH, către bucureșteni: Am înțeles, sunteți miezul, dacă nu vi se întâmplă vouă nu se întâmplă nimic în general
Autor: Roxana Neagu

Codurile de vreme rea au generat critici. Unii au criticat emiterea lor în anumite zone, alții i-au criticat pe cei care au criticat. Oricum ar fi, nimic bun nu a ieșit din asta, dacă ne uităm și la zonele cu adevărat afectate.

”Există aroganța asta încuiată a contemporanilor noștri, dusă la rang de lege: "Dacă nu s-a întâmplat la mine în sat, înseamnă că nu există!"

 

Acum nu a existat și nici nu mai există niciun pericol de inundații, de ploi, de vânt puternic.

 

Pentru că în București a fost, se pare, o vreme mai potolită, s-a decretat din București, desigur, că s-a creat panică de pomană cu toate codurile astea roșii și portocalii.

 

Nu e ca și cum ar fi multe localități inundate, sute de locuințe afectate, sate izolate, drumuri rupte, noroi de 20-30 de centimetri pe DJ-uri și chair și pe DN-uri. Dacă n-a fost potop fix în cartierele la influențări, atunci nu există.

 

Citește și:  Râdeam de grecii care se baricadau la un fulg de nea, dar nici italienii nu sunt departe de noi. Cum a ajuns să ne paralizeze o ploaie

 

 

Băi, mai scoateți-vă capetele din propriile c*ruri și uitați-vă mai departe de Mega Image-ul de la parter. Țara nu se reduce la debaralele în care trăiți din 2020, închiși cu 7 lacăte de teama Covidului. Deschideți măcar geamul, să iasă mirosul de b*șini elitiste pe care-l inspirați cu nesaț.

 

Știu, "pe vremea mea" o ploaie nu speria pe nimeni, mergeau bravii români prin șuvoaie până la strung, să dea țării mai multe șuruburi și nu se plângea nimeni.

 

Pe de altă parte, dacă și Bucureștiul ar fi fost mai afectat, ați fi urlat moralizator-ironic: "Senzațional, iar ne-a luat natura pe nepregătite!”

 

Am înțeles, sunteți miezul, dacă nu vi se întâmplă vouă nu se întâmplă nimic în general. Strângeți-vă într-un subsol uscat și continuați să vă pupați unul pe altul în c*r până nu mai puteți. Dar voi și când nu mai puteți, tot mai puteți puțin, nu-i așa?” a scris, critic, Patrick Andre de Hillerin, pe Facebook, pentru cei care au criticat emiterea alertei de Cod Roșu în București.

