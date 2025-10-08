Râdeam de grecii care se baricadau la un fulg de nea, dar nici italienii nu sunt departe de noi. Cum a ajuns să ne paralizeze o ploaie

În România, sunt în vigoare trei alerte meteo de vreme rea.

Alerte de ploi- 8 octombrie. Ce se întâmplă acum în țară: Locuințe fără electricitate, autobuze oprite și acțiuni de salvare disperate

Preventiv, mai multe județe au închis grădinițe și școli. Printre care și Bucureștiul, dar și fratele de la periferie, Ilfovul.

Copiii stau în case pentru că plouă.

Prevenția este bună, măsurile preventive preîntâmpină potențiale situații de risc major și fac în așa fel încât să nu mai fim luați prin surprindere când vine toamna, și, mai ales, iarna.

Dar, la noi, plouă din ce în ce mai rar. Ninsoarea am ajuns să o vedem doar la munte, iar, de frica a ceea ce ar putea fi, am ajuns să ne baricadăm în case de la o ploaie măruntă.

Grecii, închiși în case de câțiva fulgi de nea

Acum câțiva ani, când o zăpadă măruntă a închis școli și locuri de muncă prin Grecia, era un subiect de discuție cum grecii se închid în case de la câțiva fulgi de nea, cum nu au cauciuri de iarnă și cum nu ies din casă la cel mai mic semn de îngheț.

Era amuzant pentru noi, știind că la ei, inclusiv iarna, temperaturile sunt undeva la 10 - 15 grade și cum se speriau de un fulg de nea, o dată la câțitva ani.

Italienii anunțau inundații. Doar a plouat puțin

Recent, m-am aflat în Italia. S-a nimerit să fiu acolo în plin cod de ploi abundente, cu potențial major de inundații, vreme rea, etc. M-am gândit că urmează dezastrul. A plouat puțin peste noapte și încă puțin de dimineață, ca la noi, mocănesc și mici momente în care ploaia semăna cu una de vară. Apoi, în ziua în care alerta de furtuni periculoase anunța prăpădul, vremea a arătat așa:

Este adevărat că și la ei, ca și la noi, au fost locuri în care ploile chiar au făcut prăpăd. La noi Constanța, de exemplu, la ei Milano. Doar că Milano e în altă regiune decât în cea în care eram eu, unde se anunța sfârșitul lumii.

În aceeași zi, era grevă în toata țara, în transportul public. Nu mergea nimic, era agitație, italienii spuneau că totul e blocat, de la autobuze la trenuri. Prăpăd și acolo. Nu a mers primul tren la care am ajuns, a plecat, în schimb, al doilea, în câteva zeci de minute. Nu venit autobuzul la 15 minute, a venit la o oră, iar greva a vizat doar intervalul 10 - 18: nimeni nu-și permite să lase cetățenii pe drumuri - mi s-a spus.

Când am revenit în țară, tot primeam alertele MAE că e grevă pe aeroport în Italia. Dar nu am întârziat nici măcar un minut.

Ce vreau să spun? Că nu suntem primii panicați ai Europei, nu suntem singurii care se ascund în case la o ploaie. Probabil că așa e natura sau, de când COVID-19 ne-a închis prea mult în case, am devenit mai preventivi. Excesiv de preventivi câteodată. Dar, avem o vorbă ”Paza bună trece primejdia rea”.