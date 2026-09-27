Bărbat din București, arestat după ce și-a sechestrat și bătut iubita cu un topor: Victima a reușit să fugă

Violență. Sursa foto: Magnific

Un bărbat de 41 de ani din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a sechestrat concubina într-un apartament din Sectorul 5. Orbit de gelozie, agresorul a legat victima cu sfoară de mâini și picioare și a lovit-o în mod repetat cu un topor, cu pumnii și picioarele. Femeia a reușit să fugă și să ajungă la Secția 19 Poliție cu sprijinul a două persoane, iar medicii au stabilit că are nevoie de până la 45 de zile de îngrijiri pentru leziunile suferite.

Un episod de o cruzime extremă a avut loc într-o locuință din Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost trimis după gratii pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-a sechestrat partenera de viață, a legat-o de mâini și de picioare și a bătut-o crunt ore în șir, inclusiv cu un topor.

Victima a reușit să fugă din mâinile agresorului și să ceară ajutorul trecătorilor pentru a ajunge la oamenii legii.

Scăpată din mâinile călăului: Victima a mers la Secția 19 Poliție

Femeia a sesizat faptele pe data de 25 septembrie, la sediul Secției 19 Poliție. După ce a profitat de un moment de neatenție al agresorului și a ieșit din imobil, aceasta a primit sprijin din partea a doi oameni de pe stradă, care au condus-o la secție pentru a denunța coșmarul prin care a trecut.

„La data de 25 septembrie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 19 Poliţie au fost sesizaţi direct, de către o femeie, cu privire la faptul că aceasta ar fi fost victima unor acte de violenţă domestică, în timp ce se afla în locuinţa în care convieţuia împreună cu concubinul său, din Sectorul 5”, a informat Poliţia Capitalei, potrivit agenției de presă Agerpres.

Echipajele de poliție au demarat verificările și au solicitat imediat intervenția cadrelor medicale, victima fiind transportată de urgență la spital pentru investigații amănunțite și tratament.

Tortură din motive de gelozie: Zeci de lovituri cu muchia și coada unui topor

Ancheta a scos la iveală detalii înfiorătoare despre chinurile la care a fost supusă femeia în noaptea de 24 spre 25 septembrie. Pe fondul unui acces de gelozie, bărbatul a imobilizat-o și a declanșat un atac extrem de violent.

„În urma cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat în cauză, s-a stabilit faptul că, în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2026, în timp ce se afla în imobilul din Sectorul 5, în care locuia împreună cu concubina sa, pe fondul unor stări de gelozie, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, ar fi privat-o de libertate pe aceasta, legând-o cu o sfoară de mâini şi de picioare. Ulterior, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, lovind-o la nivelul capului cu partea opusă tăişului unui topor şi cu mânerul acestuia, cu pumnii şi picioarele, pe suprafaţa întregului corp, în timp ce aceasta din urmă se afla imobilizată, fiind legată de mâini şi de picioare”, se arată în comunicat.

Pe tot parcursul agresiunii, bărbatul i-a adresat și amenințări cu moartea. Medicii au stabilit că leziunile traumatice produse pe corpul victimei necesită între 40 și 45 de zile de îngrijiri medicale pentru recuperare.

În primă fază, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Prezentat în fața judecătorilor, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Dosarul este instrumentat de polițiștii Secției 19, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, bărbatul fiind cercetat penal pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

O altă crimă a avut loc chiar în ziua trimiterii în judecată a unui agresor

Cazul din Sectorul 5 readuce în atenție problema cronică a violenței domestice din România, la doar câteva zile după o tragedie produsă pe râul Olt. Valentina Tănasie, o tânără de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, a fost ucisă pe 21 septembrie, cel mai probabil de partenerul ei, Vlad Bălțățeanu, individ căutat acum la nivel internațional. Coincidența este de-a dreptul sinistră: chiar în ziua omorului, procurorii au finalizat rechizitoriul într-un dosar mai vechi în care bărbatul era acuzat că ar fi bătut și ar fi violat o fostă iubită minoră, dosar ținut blocat timp de patru ani.

Tergiversarea anchetei a lăsat agresorul în libertate până la producerea crimei, iar explicația autorităților scoate la iveală lipsurile din sistem.

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu se confruntă ca și multe alte parchete din țară cu deficit de personal. Dosarul a fost soluționat prin rechizitoriu la data de 21.09.2026, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe”, a precizat Liviu Preda, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.

Înainte de a fi redusă la tăcere, Valentina a trăit un calvar și a încercat disperată să ceară ajutorul familiei. Mama fetei a povestit cu lacrimi în ochi despre ultimul apel video primit în noaptea de dinaintea dispariției: „’Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară’. Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică, el a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: ‘Ce?!, totul e bine’. Îmi vreau copilul înapoi, să îmi aducă copilul înapoi! Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută. Avea mâna umflată cât piciorul, cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată și coastele negre, adică avea negrituri pe corp. I-am zis: ‘Mami, te rog, lasă-l și vino acasă. Ai unde să vii. La tata și la mama’ şi ea a zis: ‘Da, vin!’”. Femeia nu a mai apucat însă să facă acest pas, iar trupul ei a fost aruncat într-un geamantan pe fundul apei.