Două accidente mortale, în Cluj și Galați, după ce șoferii au pierdut controlul mașinilor

Accident rutier mortal în Cluj-Napoca. Sursa foto: ISU Cluj

Doi șoferi au murit în două accidente rutiere produse în noaptea de vineri spre sâmbătă, în județele Galați și Cluj, după ce au pierdut controlul mașinilor.

Două accidente rutiere în care și-au pierdut viața doi bărbați au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în județele Galați și Cluj. În ambele cazuri, șoferii ar fi pierdut controlul asupra autoturismelor, însă accidentele s-au produs în împrejurări diferite.

Primul accident a avut loc vineri seară, în jurul orei 21:25, în localitatea Cudalbic din județul Galați.

„La data de 25 septembrie 2026, în jurul orei 21:25, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza localității Cudalbi, soldat cu decesul unei persoane”, potrivit IPJ Galați.

Șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat în alte două autoturisme. Apoi, s-a răsturnat în șanț

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au stabilit că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Cudalbi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cezar Avramescu din localitate, dinspre comuna Băleni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Autoturismul ar fi intrat în coliziune cu două autoturisme parcate pe partea stângă a drumului, după care ar fi fost proiectat în șanțul de pe partea dreaptă a carosabilului, răsturnându-se.

În urma accidentului, conducătorul auto de 39 de ani a decedat.

„Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care a avut loc accidentul și luarea măsurilor legale ce se impun”, precizează IPJ Galați.

Un alt șofer a decedat într-un accident în orașul Cluj-Napoca, după ce a intrat cu mașina în stâlp

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 03:15, un accident similar a avut loc în municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit IPJ Cluj, un bărbat de 33 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un stâlp de electricitate, pe strada Aurel Vlaicu.

„La data de 26 septembrie a.c., în jurul orei 03.15, a fost înregistrat un accident rutier pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca, în care a fost implicat un singur autoturism. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat de 33 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, aflat la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate, în împrejurări ce urmează a fi stabilite”, se arată în comunicatul IPJ Cluj.

În urma impactului, bărbatul de 33 de ani a fost declarat decedat de către echipajul medical sosit la faţa locului.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat, la DCNews, că în anumite zone din orașe viteza de 30 km/h este mai potrivită, pentru că reduce riscul producerii unor accidente și gravitatea lor. El a atras atenția și asupra faptului că șoferii subestimează diferențele dintre vitezele de deplasare, dar și importanța timpului de reacție și a distanței de frânare.