Accident grav pe Șoseaua Petricani din București. O șoferiță a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate

În urma impactului, stâlpul de electricitate s-a rupt şi a căzut în partea carosabilă, fără a exista persoane rănite, anunţă Brigada Rutieră.

La data de 15.11.2025, în jurul orei 14:44, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 40 ani a condus un autovehicul pe Şos. Petricani, iar în dreptul imobilului cu nr. 21 ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat într-un stâlp, arată sursa citată.

Șoferița nu consumase alcool

Conducătoarea autovehiculului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier este restricţionat pe Şos. Petricani, sensul de ieşire către A3, şi se circulă alternativ sub îndrumarea agenţilor rutieri.

În acest context, conducătoarea auto a fost îndrumată la Biroul Accidente Uşoare în vederea întocmirii documentelor de constatare.