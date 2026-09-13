Care e limita de viteză sigură în anumite zone din oraşe. În lipsa indicatoarelor, şoferii merg cu peste 50 km/h

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Care este limita de viteză sigură în anumite zone din oraşe? La această întrebare a răspuns Titi Aur, specialist în siguranţă rutieră, la DC Conducem.

În unele unele zone din oraşe, viteza maximă legală ar trebui să fie 30 km/h, spun specialiştii în siguranţă rutieră. Însă, în lipsa indicatoarelor, dar şi a educaţiei rutiere, şoferii merg cu peste 50 km/h.

Asta şi pentru că şoferii nu înţeleg diferenţa dintre vitezele de deplasare, în ceea ce priveşte distanţa de frânare şi viteza de reacţie, dar şi pentru că educaţia rutieră în ceea ce priveşte pericolele potenţiale lipseşte cu desăvârşire.

Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, a abordat subiectul în emisiunea săptămânală.

"30 km/h este o limită bine pusă în unele zone, dar nerespectată. Ba mai mult, sunt foarte multe zone în care limita de viteză ar trebui să fie 30 km/h, dar nu este. Iar şoferii, în caz de accident, se prevalează de ideea că circulau cu 50 km/h. Sau că aveau 55 km/h, "dar care e marea diferenţă între 50 şi 55 km/h?". Asta deşi, cum e în zonele rezidenţiale, 30 km/h ar fi viteza cât de cât sigură", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Ce trebuie să ştie şoferii care merg cu peste 60 km/h în oraşe

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, a tras un semnal de alarmă cu privire la şoferii care se deplasează cu viteze de peste 60 km/h în interiorul oraşelor.

„Vedem şoferi – şi am avut şi cazuri celebre – care conduc cu 140 km/h în localitate. Acolo despre ce concept rezonabil să mai vorbim? În momentul în care creşte viteza, scade câmpul vizual şi posibilitatea să manevrezi maşina pentru că nu mai ai cum.

Mai mult decât atât, în localitate este mult mai grav decât afară, pentru că în afara localităţii te duci pe câmp, şi la 200/oră. În localitate, de la 50 km în sus, orice kilometru în plus amplifică de câteva ori riscul de a se produce un accident cu consecinţe grave, pentru că nu ai spaţiu de manevră. În momentul în care mergi cu 140 km/h în localitate şi spui ‚nu am vrut’, aici nu eşti în conceptul rezonabil sub nicio formă. (...) Este evident că la acea viteză orice risc a apărut, s-a transformat într-un accident cu consecinţe grave. La peste 50 km/h impact direct între vehicul şi pieton, înseamnă 85-90% decesul pietonului. La peste 60 km/h 99,99% decesul victimei. Ori în momentul în care tu circuli în localitate cu mai mult de 60, din start ar trebui să ştii că un impact direct cu pietonul înseamnă decesul victimei”, a explicat acesta.

La finalul lunii august, o fetiţă de numai 10 ani a fost lovită de maşină pe o stradă din faţa casei, în Alexandria. Martorii spun că asistenta maternală care o avea în grijă pe fetiţă a traversat prima strada, ar fi atenţionat-o pe cea mică să aibă grijă la traversare, însă fetiţa ar fi pornit direct în traversare, prin loc nepermis. O maşină care circula cu viteză mult peste limita legală a lovit-o în plin. După 10 zile de spitalizare, fetiţa a murit.

Ce sunt pericolele potenţiale

În ediţiile trecute ale DC Conducem, Titi Aur a subliniat importanţa cunoaşterii pericolelor potenţiale.

"Pericolele efective sunt, practic, tot ce mişcă. Dar în circulaţie vorbim şi de pericole potenţiale. Într-o situaţie când sunt şi maşini, şi pietoni, şi biciclete, şi toate din diferite direcţii, tot ce e în spaţiul tău vizual şi în rază de câţiva metri poate fi pericol pentru tine.

Când eşti în circulaţie, trebuie să te simţi ca într-o junglă. Pentru cei care nu au fost în junglă în excursie, trebuie înţeles că atunci când se merge prin acele culoare tăiate prin junglă, ar trebui să fii pregătit că te poate muşca orice, un şarpe, un ţânţar, un animal. Dar îţi asumi că mergi prin acea junglă.

Aşa trebuie să ne imaginăm şi când suntem în trafic. Că suntem într-o junglă în care putem fi atacaţi în orice moment de orice alt participant la trafic şi nu numai. Mai cade un stâlp, mai cade un copac. Dar cel mai mult, să ne imaginăm că după colţ, din intersecţie, poate să apară orice", a declarat Titi Aur la DC Conducem.