Aproape 600 de şoferi, văzuţi din elicopter cum încălcau regulile. Operaţiunea a durat 751 ore

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Inspectoratul General pentru Aviaţie anunţă că, în cadrul unei operaţiuni în colaborare cu Poliţia Rutieră, a depistat aproape 600 de şoferi care au încălcat regulile. Operaţiunea a durat 751 ore.

Cele 145 de misiuni aeriene au fost desfăşurate în cadrul conceptului operaţional "HeliPol - Acţiune integrată pentru creşterea siguranţei rutiere" şi au presupus monitorizarea traficului pe autostrăzi, drumuri naţionale, dar şi alte sectoare de drum cu risc ridicat.

"MISIUNI AERIENE PENTRU SIGURANȚA RUTIERĂ

În colaborare cu Poliția Română – Direcția Rutieră, echipajele Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. au desfășurat 145 de misiuni aeriene, în cadrul conceptului operațional „HeliPol – Acțiune integrată pentru creșterea siguranței rutiere”.

Cele 751 de ore de zbor au contribuit la monitorizarea traficului pe autostrăzi, drumuri naționale și alte sectoare cu risc rutier ridicat.

Din aer, echipajele noastre oferă forțelor de la sol o perspectivă amplă asupra traficului, contribuind la identificarea situațiilor potențial periculoase pentru participanții la trafic, monitorizarea fluxurilor de circulație și intervenția rapidă atunci când este necesar.

În cadrul acestor misiuni, polițiștii rutieri au constatat 577 de abateri, dintre care 558 pentru depășirea vitezei legale.

Este un exemplu concret de cooperare între structurile Ministerului Afacerilor Interne, în care forțele de la sol și cele din aer acționează împreună pentru un obiectiv comun: prevenirea accidentelor și protejarea vieții.

Pentru echipajele IGAv, fiecare oră de zbor înseamnă mai mult decât o simplă misiune. Înseamnă supraveghere, prevenție, reacție și sprijin, acolo unde este nevoie.

Din aer, pentru siguranța celor de la sol", a transmis IGAv pe Facebook.

Psihologia şoferului român, explicată de Emil Gâtej

Emil Gâtej, subcomisar în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a explicat psihologia şoferului român, în cadrul dezbaterii "Educaţia rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group.

"Problema, la nivelul României, din perspectiva psihologiei factorului uman, se rezumă la câteva aspecte. Iar aceste aspecte se desfac în foarte multe faţete. Primul dintre ele ar fi profilul conducătorului auto din România. Care, din păcate, din punct de vedere al formării, al pregătirii, nu este foarte bine pregătit. Uneori, e pregătit doar să ia permisul, nu să fie cu adevărat şofer.

Un alt aspect priveşte partea emoţională. Românii au o tipologie foarte interesantă legată de condus. Fie înseamnă frică, adică e ceva foarte complicat să conduci o maşină, nu prea au fost maşini în perioada ante-decembristă. Acum, să ai o maşină înseamnă să ai putere, iar de putere fie îţi este frică, fie devii foarte agresiv cu ea.

Poţi să teleportezi toate autostrăzile din Germania în România mâine, iar numărul de accidente nu o să scadă. Dimpotriva, va creşte. Pentru că şoferii nu ştiu să le folosească şi vor face tot felul de abuzuri legate de această infrastructură.

Ferească Dumnezeu să nu avem noi limită de viteză pe autostradă, pentru că problema nu va fi că vor merge tare, ci că merg prost. În sensul în care în România vezi că pe banda 1 de pe autostradă se merge mult prea încet, iar pe banda a doua se merge mult prea tare. Dacă vrei să mergi cu viteză legală, nu prea ai unde", a punctat acesta.