Singurul om de stat din Guvern, scos de pe listă de Siegfried Mureșan. Chirieac: Ferească Dumnezeu să treacă. E de coșmar!

Siegfried Mureșan / Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac a făcut o radiografie a Guvernului cu care Siegfried Mureșan merge în fața Parlamentului Românieiâ. Analistul politic a precizat la postul de televiziune B1TV că singurul om de stat din actualul Executiv a fost scos de pe lista de miniștri a noului Guvern, deși face parte din Partidul Național Liberal.

În intervenția telefonică la B1TV, la emisiunea moderată de Ioana Constantin, Bogdan Chirieac și-a exprimat temerile față de trecerea Guvernului Siegfried Mureșan.

„Ferească Dumnezeu ca acest guvern de coșmar să treacă. E un guvern al coșmarului!“, a punctat analistul politic, după care a comentat cooptarea lui Mircea Abrudean la MAI în locul lui Cătălin Predoiu, după cum se arată pe lista executivului propusă de Mureșan.

„Am luat notă de faptul că Mircea Abrudean se mută la Ministerul Afacerilor Interne, în locul singurului om de stat din actualul Guvern, Cătălin Predoiu, ceea ce înseamnă că postul de președinte al Senatului rămâne liber și poate va fi oferit AUR“, a precizat analistul politic. El a mai spus că se poate face un troc cu AUR, astfel încât partidul condus de George Simion să primească șefia Senatului, iar în schimb să voteze Guvernul Siegfried Mureșan.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Chirieac a amintit și de faptul că Siegfried Mureșan a aruncat întreaga responsabilitate pentru finanțarea pe care a primit-o de la Gheorghe Ștefan pe fostul său coleg, Eugen Tomac. În urmă cu o săptămână, fostul primar al Municipiului Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan, zis ”Pinalti”, a vorbit despre finanțarea de 100.000 de euro pentru campania lui Siegfried Mureșan, pentru Parlamentul European, din 2014.

„Acest personaj absolut sinistru nu a știut că o campanie electorală costă bani, deși era pe listă“, a spus Bogdan Chirieac.

Care ar putea fi strategia lui Siegfried Mureșan. Bogdan Chirieac: Nu e foarte mobilat în politică

Analistul politic a mai precizat că Siegfried Mureșan se va duce în Parlamentul European și va spune că el a „propus un program foarte curajos de reformă a României, dar partidele anti-europene, în special PSD, au votat împotriva mea“.

„Mă gândesc că poate fi și un joc de imagine de nivelul ăsta. Dar asta e la mintea lui Siegfried, care nu e foarte mobilat în politică“, a precizat Bogdan Chirieac.

Nu în ultimul rând, analistul politic a precizat că este foarte puțin probabil ca Standard & Poor’s să retrogradeze România la categoria junk, iar amenințările lui Siegfried Mureșan în acest sens au doar scopul de a-i forța pe parlamentari să-i treacă Guvernul.

„Am înțeles că Nicușor Dan ar dori ca votul să se desfășoare după raportul S&D, însă pe de altă parte l-am auzit pe domnul Daniel Dăianu spunând că e foarte puțin probabil să fim retrogradați la junk fiindcă s-a redus deficitul și nici datoria externă de 60% din PIB nu e atât de mare, comparativ cu alte state europene.

Pericolul se pare că nu ar fi atât de mare pe cât încearcă să ni-l arate Siegfried Mureșan. La această scenetă participă oamenii pe care îi credeam serioși. Mai sunt și oameni serioși în PNL, de ce s-or amesteca, nu știu“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac în intervenția de la B1TV.